Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

El cantón Samborondón celebra su historia con un feriado adicional antes del puente nacional.
El cantón Samborondón celebra su historia con un feriado adicional antes del puente nacional.X: @MuniSamborondon

Feriado en Ecuador: Esta ciudad disfrutará cinco días consecutivos de descanso

Una ciudad ecuatoriana tendrá un feriado exclusivo el 31 de octubre de 2025, sumando cinco días de descanso

  • Redacción Digital

Samborondón, en la provincia del Guayas, se prepara para un feriado único: el viernes 31 de octubre de 2025, los habitantes del cantón disfrutarán de un día adicional de descanso antes del puente por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, que se celebrará del 1 al 4 de noviembre en todo el país.

Te invitamos a leer | Av. Samborondón: la vía que marca un antes y un después en la movilidad del cantón

Un feriado por sus 70 años de cantonización

El 31 de octubre marca el 70 aniversario de la cantonización de Samborondón, motivo por el cual el cantón decretó un feriado exclusivo. Mientras en otras localidades del país las actividades laborales y escolares se desarrollarán con normalidad, en Samborondón se detendrá la rutina para conmemorar su historia y tradiciones.

Los feriados locales en Ecuador tienen la finalidad de celebrar aniversarios de fundación, provincialización o cantonización, permitiendo que cada ciudad reconozca sus raíces y fortalezca la identidad local.

RELACIONADAS

Cómo impacta el feriado en la ciudad

Durante esta jornada de descanso, instituciones públicas y empresas privadas del cantón suspenderán sus labores. No obstante, los sectores esenciales, como salud, seguridad y servicios básicos, deberán continuar operando, con la remuneración adicional que establece la legislación laboral.

Este feriado exclusivo convierte a Samborondón en un punto de interés para quienes buscan aprovechar el descanso prolongado, combinando turismo, cultura y actividades al aire libre, mientras el resto del país inicia su puente el 1 de noviembre.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Grupo de juristas apoya nueva Constitución: Un exministro entre los firmantes

  2. Imbabura vs Chacaritas EN VIVO: Hora y canales dónde ver el partido de la Serie B

  3. Jabonería Wilson pasa a ser parte de la multinacional Alicorp Inversiones S.A.

  4. Protección de datos en Ecuador: aprendizajes del congreso Data Privacy Sunset

  5. Correa anuncia expulsión de concejalas RC5 que votaron contra Miriam Castro

LO MÁS VISTO

  1. Salario básico en Ecuador: ¿Cuándo se define el aumento para el 2026?

  2. Este es el pronóstico de la IA para Palmeiras vs Liga de Quito | Copa Libertadores

  3. Gasolina Extra y Ecopaís: Precio exacto del galón en Ecuador (noviembre de 2025)

  4. Rescate exitoso de trabajadores de ECUA TV secuestrados en Los Ríos

  5. Fernando Cornejo: los cuatro cargos que ocupa en el Municipio de Guayaquil

Te recomendamos