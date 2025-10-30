Feriado en Ecuador: Esta ciudad disfrutará cinco días consecutivos de descanso

Una ciudad ecuatoriana tendrá un feriado exclusivo el 31 de octubre de 2025, sumando cinco días de descanso

El cantón Samborondón celebra su historia con un feriado adicional antes del puente nacional.

Samborondón, en la provincia del Guayas, se prepara para un feriado único: el viernes 31 de octubre de 2025, los habitantes del cantón disfrutarán de un día adicional de descanso antes del puente por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, que se celebrará del 1 al 4 de noviembre en todo el país.

Te invitamos a leer | Av. Samborondón: la vía que marca un antes y un después en la movilidad del cantón

🗓️ El 31 de octubre será feriado en Samborondón, con motivo de los 70 años de cantonización.



Por tal razón, no habrá atención en nuestras agencias municipales. La atención se retomará el miércoles 5 de noviembre, en los horarios habituales.



📍 El feriado aplica para todas las… pic.twitter.com/IrKGVwHWDU — Samborondón (@MuniSamborondon) October 29, 2025

Un feriado por sus 70 años de cantonización

El 31 de octubre marca el 70 aniversario de la cantonización de Samborondón, motivo por el cual el cantón decretó un feriado exclusivo. Mientras en otras localidades del país las actividades laborales y escolares se desarrollarán con normalidad, en Samborondón se detendrá la rutina para conmemorar su historia y tradiciones.

Los feriados locales en Ecuador tienen la finalidad de celebrar aniversarios de fundación, provincialización o cantonización, permitiendo que cada ciudad reconozca sus raíces y fortalezca la identidad local.

🤩 ¡Llegó octubre y en Samborondón tenemos grandes actividades preparadas para todos! Prepárate para un mes lleno de diversión, cultura y deporte. 🌟 pic.twitter.com/dcPXCPM8UN — Samborondón (@MuniSamborondon) October 2, 2025

Cómo impacta el feriado en la ciudad

Durante esta jornada de descanso, instituciones públicas y empresas privadas del cantón suspenderán sus labores. No obstante, los sectores esenciales, como salud, seguridad y servicios básicos, deberán continuar operando, con la remuneración adicional que establece la legislación laboral.

Este feriado exclusivo convierte a Samborondón en un punto de interés para quienes buscan aprovechar el descanso prolongado, combinando turismo, cultura y actividades al aire libre, mientras el resto del país inicia su puente el 1 de noviembre.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!