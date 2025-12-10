Luque se distancia de Progen y ATM y niega denuncia por infracción electoral

Durante una entrevista en Teleamazonas este 10 de diciembre, el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, se refirió a la denuncia presentada por el asambleísta correísta Christian Hernández en su contra y en contra del ministro de Trabajo, Harold Burbano. La acusación señala una presunta infracción electoral durante la consulta popular del 16 de noviembre de 2025, por supuesta violación del silencio electoral.

Luque restó importancia al tema y aseguró que su prioridad es trabajar en obras públicas: “Estoy enfocado 100% en territorio y en construir las obras que la ciudadanía necesita. Preferiría enfocarme en eso”, dijo. Ante la pregunta directa de si cometió una infracción electoral, respondió con un rotundo “No”.

El asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) presentó el 8 de diciembre de 2025 dos denuncias electorales contra los ministros de Trabajo, Harold Burbano, y de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, por una presunta infracción electoral. Según Hernández, ambos funcionarios habrían vulnerado el silencio electoral previsto en el artículo 207 de la Ley Electoral, durante el referéndum y consulta popular realizada el 16 de noviembre de 2025.

"Yo no estuve en ninguna de las dos contrataciones"



El ministro también fue consultado sobre el caso Progen, empresa contratada en 2024 para instalar motores térmicos en centrales de emergencia. La Contraloría General del Estado detectó que varios de los equipos entregados eran usados y que los contratos, por más de 149 millones de dólares, presentaban irregularidades.

Los proyectos a cargo de la empresa Progen se encuentran inconclusos. Cuenta de X / Ministerio de Energía

Los informes preliminares señalan responsabilidades administrativas y penales, y la Fiscalía abrió investigaciones. Progen incluso inició procesos de arbitraje contra el Estado, mientras que la Contraloría remitió indicios de responsabilidad penal. Luque en declaraciones pasadas aclaró que el contrato principal con Progen se firmó en agosto de 2024, un mes después de su salida del Ministerio de Energía, por lo que no estuvo involucrado directamente.

El ministro fue enfático al señalar durante la entrevista: “Hoy la Fiscalía está actuando en el caso de Progen. Yo he colaborado, he dado versión. Y en ATM espero que suceda lo mismo, que finalmente yo no estuve en ninguna de las dos contrataciones”.

La denuncia de Celec sobre ATM

Otro de los temas abordados fue el contrato con Austral Technical Management (ATM), empresa uruguaya encargada del proyecto termoeléctrico Esmeraldas III. El contrato, de 89 millones de dólares, recibió pagos por 71 millones, pero no entregó ni un megavatio de energía. Los motores adquiridos resultaron incompatibles con el sistema eléctrico ecuatoriano.

La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) presentó una denuncia el pasado lunes 8 de diciembre por presunta delincuencia organizada contra ATM, debido al abandono del proyecto y las pérdidas millonarias. Luque, al respecto, señaló en la entrevista que no participó en esas contrataciones y que corresponde a la justicia determinar responsabilidades: “Está bien que se lo denuncie. Si es evidente el tema, está bien que se lo denuncie”, afirmó.

En julio del 2024 también se presentó una denuncia similar, Marlon Andrés Pasquel Espí­n denunció ante la Fiscalía General del Estado al exministro de Energía encargado, Roberto Luque, y al gerente subrogante de Celec, Fabián Calero Freire, de presunto tráfico de influencias en la contratación de barcazas para la generación eléctrica en Ecuador. Según el denunciante, el proceso no se habría realizado conforme a la normativa y podría estar marcado por “intereses indebidos”.

Enfoque en obras y transparencia

Pese a las denuncias y cuestionamientos, Luque insistió en que su gestión actual está centrada en infraestructura, vivienda y transporte. Recalcó que su ministerio maneja tres carteras y que su prioridad es ejecutar proyectos que beneficien directamente a la ciudadanía.

El ministro reiteró que colaborará con la justicia en los casos Progen y ATM, pero subrayó que no estuvo involucrado en las contrataciones cuestionadas.

