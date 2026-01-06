Tungurahua: soles y heladas golpean a productores de frutas

En los pasillos del Mercado Mayorista de Ambato ya se exhiben las frutas que marcan la temporada en la Sierra: claudias, peras, duraznos y capulí, además de mora y fresa. Los colores y aromas anticipan la cercanía de la Fiesta de la Fruta y de las Flores (FFF), pero detrás de los canastos llenos se esconde una realidad compleja para los pequeños agricultores de Tungurahua.

Aunque la oferta comienza a incrementarse, los productores aseguran que no ha sido un buen año agrícola. Juan Giler, agricultor de la zona alta de la provincia, recuerda que desde septiembre se registraron intensos soles y una marcada ausencia de lluvias. “No hubo una floración normal. En algunos sectores el riego ayudó a salvar algo de la cosecha, pero en otros no hubo cómo”, explicó.

Los efectos se reflejan en los precios. Las cajas de claudias se comercializan hasta en 10 dólares o menos, presionadas por el regateo de los intermediarios. Zoila Ortiz, productora de Huachi Chico, lamenta que frutas delicadas como la mora y la fresa se vendan en baldes de hasta tres dólares. “No se pueden guardar, se dañan rápido y con el sol se pierde más”, dijo.

Actualmente, las peras se ofertan en alrededor de 13 dólares la caja, mientras que el capulí alcanza los 10 dólares. Sin embargo, esos valores no siempre cubren los costos de producción, transporte y mano de obra.

La temporada alta de frutas coincide con la FFF, que se celebrará del 13 al 17 de febrero de 2026. Durante esos días, la producción local adorna los carros alegóricos y dinamiza el comercio.

No obstante, el administrador del Mercado Mayorista, Alcides Quinatoa, señaló que aún falta que ingrese al mercado la fruta de mayor demanda. “A medida que aumenta la cosecha, los precios tienden a bajar. Esperamos que en las próximas semanas se estabilicen”, indicó.

Anuncian campañas para incentivar la compra directa

Quinatoa anunció campañas para incentivar la compra directa al productor y reducir la intermediación. A pesar de ello, los agricultores continúan registrando pérdidas.

Avelino Ramírez, de la Asociación de Producción Alternativa, explicó que la escasez de agua retrasó el crecimiento de los cultivos. El técnico agrónomo César Castro confirmó que las heladas y la falta de humedad afectaron el tamaño y la calidad del fruto. “Se cosecha menos y se vende a precios de pérdida”, concluyó. YIE

