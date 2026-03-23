17 detenidos en operativo Apolo 13 en Quito: armas, drogas y autos robados

Armas, vehículos y autopartes fueron decomisados en el operativo Apolo 13 en Quito.

Un total de 17 personas fueron aprehendidas durante el operativo denominado “Apolo 13”, ejecutado por la Policía Nacional en el Distrito Eugenio Espejo, al norte de la capital. La intervención dejó importantes resultados en la lucha contra delitos como robo, tráfico de sustancias y falsificación de documentos.

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El subjefe policial del distrito, Juan Carlos Barrionuevo, informó que las detenciones se realizaron en distintos sectores. En Iñaquito, por ejemplo, tres personas fueron aprehendidas por posesión de sustancias sujetas a fiscalización. En el mismo contexto, una mujer de nacionalidad ecuatoriana fue detenida por el delito de falsificación de documentos.

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Además, dos ciudadanos fueron capturados por robo. Según las autoridades, los detenidos registran antecedentes penales relacionados con robo, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego, lo que evidencia la reincidencia delictiva en la zona.

Hallazgo de deshuesadero y recuperación de vehículos

Como parte del operativo, la Policía también descubrió un deshuesadero de vehículos en el sector de Nayón e Iñaquito. En el lugar se recuperó un automotor reportado como robado y se hallaron varios vehículos y motocicletas con alteraciones en sus series alfanuméricas, así como múltiples autopartes.

Armas decomisadas

Durante las intervenciones, las autoridades decomisaron un total de 80 armas blancas y dos armas de fuego, lo que representa un importante golpe a estructuras delictivas que operan en el sector.

Refuerzo a la seguridad

El operativo “Apolo 13” forma parte de las estrategias de seguridad implementadas por la Policía Nacional para reducir los índices delictivos en Quito y fortalecer el control en zonas consideradas de alto riesgo.

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Las autoridades señalaron que continuarán ejecutando este tipo de intervenciones para garantizar la seguridad ciudadana y combatir de manera frontal a la delincuencia organizada.

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