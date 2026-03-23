Se perdieron al caer la noche: así fueron rescatados cinco menores en Quito

Bomberos Quito evacuaron a menores extraviados en una zona boscosa de difícil acceso en Conocoto.

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito informó sobre el rescate de varias personas la noche del domingo 22 de marzo, tras recibir una alerta por menores de edad extraviados en el sector de Monserrat, ubicado en la parroquia Conocoto.

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Búsqueda y rescate inmediato

Según información de Bomberos, equipos especializados en rescate en montaña fueron desplegados en la zona para iniciar las labores de búsqueda. Se logró localizar y evacuar a cuatro menores de edad, así como a un adulto que había ingresado previamente al sector con el objetivo de encontrarlos. En total, cinco personas fueron asistidas y puestas a salvo.

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Además, los equipos de emergencia coordinaron el rescate de tres canes que acompañaban al grupo durante la excursión.

Condiciones del terreno dificultaron la orientación

El área de Monserrat se caracteriza por ser un bosque urbano con quebradas, vegetación densa y senderos irregulares, lo que complica la orientación, especialmente durante la noche. Según la evaluación realizada por los rescatistas, los menores ascendieron por un sendero y, al intentar descender por una ruta diferente, se desorientaron al caer la noche.

En su intento por encontrar una salida, cayeron en una zanja de aproximadamente cinco metros de profundidad, lo que incrementó el riesgo y la complejidad del rescate.

Maniobras técnicas y atención prehospitalaria

Para garantizar una evacuación segura, el personal de Bomberos Quito implementó un sistema de cuerdas que permitió trasladar a las personas a través del terreno irregular y descenderlas por un sendero abierto manualmente entre la vegetación.

Durante la operación, se brindó atención prehospitalaria a tres de los menores, quienes presentaban dolor lumbar y molestias producto del esfuerzo físico. Los pacientes fueron estabilizados en el sitio por los equipos de emergencia.

Evacuación segura y retorno a sus hogares

Finalmente, los afectados fueron evacuados en condiciones seguras y, tras una valoración médica, pudieron retirarse hacia sus domicilios sin mayores complicaciones.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a tomar precauciones al realizar excursiones en zonas de difícil acceso, especialmente en horarios cercanos a la noche, para evitar este tipo de incidentes.

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