Radiografía de Babahoyo: lo que dejó la inundación tras cubrir el 90 % de la ciudad

Babahoyo intenta volver a la normalidad tras un invierno que lo cambió todo. Aún hay casas destruidas y calles con lodo

Calles de Babahoyo quedaron cubiertas de agua y lodo tras la inundación que afectó al 90 % del casco urbano.

El agua llegó sin pedir permiso y lo cubrió casi todo. En Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos, el recuerdo de los días más difíciles del invierno aún se evidencia en las calles cubiertas por el lodo y en la memoria de quienes lo perdieron casi todo. Desde el pasado 11 de marzo, la creciente avanzó con tal fuerza que terminó por cubrir cerca del 90 % del casco urbano, dejando aislada a la ciudad y afectando casi en su totalidad a las parroquias urbanas Barreiro y El Salto, que quedaron anegadas producto del desbordamiento de los ríos.

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Fueron más de 25.000 personas afectadas, muchas obligadas a abandonar sus casas; otras, resistiendo con el agua hasta la cintura. Los accesos principales registraron acumulación de agua, con niveles que variaban entre un metro, 80 y hasta 30 centímetros, dependiendo del sector. La ciudad también sufrió la interrupción de servicios básicos como el agua potable, mientras que el sistema eléctrico estuvo en riesgo debido a la inundación de las subestaciones de CNEL EP, lo que obligó a redistribuir la carga energética para evitar un apagón total.

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El impacto alcanzó incluso a instituciones como la Terminal Terrestre, que cerró sus operaciones, y la Unidad de Vigilancia Comunitaria, que permanece inhabitable, trasladando sus servicios a la Unidad Educativa Babahoyo. Sin embargo, más allá de la infraestructura, el drama se vivió en los hogares.

La Unidad de Vigilancia Comunitaria sigue inhabilitada por el daño en el piso que se produjo tras la creciente. Tatiana Ortiz / EXPRESO

Familias que perdieron tanto

Aracely Quintanilla, de 58 años, aún recuerda el momento en que el agua comenzó a subir sin control. “Solo alcé lo que pude”, dice. Junto a su esposo, Patricio Plaza, una persona con discapacidad, salió de su vivienda ubicada en la calle K, cerca de la Vargas Machuca, con el agua por encima de las rodillas. La mujer perdió su comedor, su refrigeradora y su cocina, donde elaboraba quesos de leche como sustento diario. Entre el caos, logró rescatar su Biblia, que flotaba en la sala de su inmueble, y, aferrándose al Salmo 91, logró sobrevivir en medio del desastre.

Daños. 25.000 personas han resultado afectadas en Babahoyo durante el invierno de este año.

251 personas solo en el cantón Babahoyo han tenido que refugiarse en albergues estas semanas.

11.342 damnificados ha causado el invierno en la provincia de Los Ríos, entre el 1 de enero y esta 19 de marzo.

3.825 viviendas en la provincia de Los Ríos se han dañado con las lluvias e inundaciones en este 2026.

4 ríos se desbordaron durante las últimas semanas en Babahoyo: el Babahoyo, San Pablo, Catarama y Clementina.

La carretera E-25 Babahoyo - Jujan ha disminuido considerablemente este 20 de marzo. Aún así, es evidente aún que prevalece el agua acumulada. Cortesía

En la misma calle, Pedro Vargas no pudo salvar sus muebles, mientras que Néstor Gamboa aún luchaba por sacar el agua estancada, que dejó malos olores en su callejón. Otros, como Diocles Reina, de 83 años, improvisaron altillos dentro de sus viviendas para dormir sobre el agua, con el temor de que algo similar vuelva a suceder.

Con el descenso de la creciente, llegaron las jornadas extenuantes de limpieza, que se cumplieron hasta el jueves en algunos sectores. Pero las pérdidas eran evidentes: enseres destruidos, electrodomésticos inservibles y una sensación de abandono evidente en el rostro de los damnificados. Muchos aseguran no haber recibido ayuda suficiente y ahora piden apoyo para reconstruir sus vidas.

Viviendas anegadas y electrodomésticos destruidos dejó el fuerte invierno en la capital de Los Ríos. TATIANA ORTIZ FRANCO

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¿Por qué se inundó Babahoyo?

El exalcalde Julio Tuma comparó la magnitud del evento con el devastador invierno de 1998, señalando que el sistema de control de inundaciones, implementado hace 25 años durante el gobierno de Sixto Durán Ballén, no recibió el mantenimiento ni la expansión necesarios, pese al crecimiento urbano. Según advirtió, la falta de nuevas estaciones de bombeo y la ausencia de mejoras estructurales habrían contribuido, a su criterio, a que la ciudad sucumbiera ante un invierno atípico.

Por su parte, el alcalde Gustavo Barquet reconoció la necesidad de soluciones. El burgomaestre informó que ya se ha levantado información para ejecutar la construcción de un nuevo sistema de alcantarillado que abarcaría más de 40 manzanas, desde la zona del bypass hasta las calles Vargas Machuca y Roldós, incluyendo sectores como 27 de Mayo, históricamente afectados por inundaciones. Este proyecto busca convertirse en una respuesta estructural frente a eventos climáticos cada vez más intensos.

En la vía Babahoyo-San Juan, los vecinos se movilizaron en canoas la semana anterior, al menos hasta el 15 de marzo. TATIANA ORTIZ

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