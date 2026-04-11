La falsa bondad y el juicio a los demás: una reflexión tras la Semana Santa
Una reflexión sobre la tendencia a juzgar a los demás, la falsa idea de superioridad moral y la necesidad de practicar el perdón, la humildad y la compasión
¡Se requiebra mi alma ante tanta pena! Ver a la gente que sufre y condena. A otros les inventa acciones fallidas, defectos y errores, la mar de mentiras.
Pero se glorían de ser ‘gente buena’, aunque enferma su alma blasfema del resto. La amargura que llevan enraizada hace que siempre vivan despechados; pobreza de espíritu, nobleza negada, por eso viven repudiados.
Internacional
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Ronald Soria
Reconocer errores y abrir paso al arrepentimiento
¡Tamaña mentira que teje la mente equivocada! Debemos reconocer que todos tenemos defectos y somos proclives a cometer faltas, pero el derecho al arrepentimiento está latente y nos da la oportunidad de repararlas.
A veces, la inconsciencia nos hace creer que somos lo máximo y no hacemos lo mínimo para cambiar; nos sentimos superiores, orgullo que algún día nos hará llorar al palpar la soledad.
El peligro de señalar siempre a los demás
Algunos viven señalando a ‘los otros’, repitiendo frases trilladas: ¡No le hago mal a nadie! No he robado ni he matado, ¿por eso no tengo pecado?
Y el mal proceder y la crítica despiadada son un caldo de cultivo que lacera el honor cual marejada.
No nos echemos flores; de eso se encargan los demás si lo merecemos por dignidad. La maldad muchas veces se disfraza con una sonrisa, pero en el fondo está agazapada.
Mirar a los ojos para defender la verdad
No nos dejemos engañar. Miremos a los ojos al interlocutor y así podremos desarmarlo; si pretendía hacernos mal, nuestra mirada llamará a la verdad.
Casi siempre ‘los otros’ llevan en su interior dolor y ausencia, que los hace actuar con desamor. Tengamos compasión, perdonemos sus errores y pidamos al Creador que su pena se convierta en amor.
‘Nosotros’ debemos unirnos con los otros para no tener el corazón roto.
Opinión
La distancia da perspectiva
Claudia Tobar Cordovez
Terminamos la Semana Santa. Dios nos pide piedad: no crucificar a los demás con maldad, sino honrar la vida y actuar con bondad. Saber que todos somos pecadores, pero seguir los preceptos divinos.
No miremos los errores de los demás con la lupa de nuestros defectos; no somos una jauría, somos hermanos y debemos vivir unidos con alegría.
¡Ser buenos, como el pan del día!
Myrna Jurado de Cobo