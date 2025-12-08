Pacientes catastróficos exigen a MSP e IESS entregar medicinas tras fallo judicial

Organizaciones alertan ausencia de fármacos por más de dos años y riesgos para miles de pacientes

Colectivos de pacientes exigieron que el Estado cumpla la provisión de 69 medicamentos esenciales

La red de asociaciones que agrupa a pacientes con enfermedades raras y catastróficas presentó este martes 8 de diciembre su preocupación por el incumplimiento en la entrega de medicinas. La presidenta de la Asociación de Pacientes Renales Caminando hacia la Luz, Dora García, advirtió que la situación “es mucho peor que cuando estábamos en el COVID”.

Las organizaciones recordaron que en 2022 ganaron una acción de protección que ordenaba la provisión continua de 69 medicamentos esenciales. Sin embargo, aseguran que desde entonces no existe regularidad en las entregas y que varios fármacos ni siquiera han estado disponibles desde hace años.

Crisis por falta de medicinas

García explicó que muchos pacientes llevan entre uno y dos años sin recibir sus tratamientos. “Son medicamentos de alto costo que fluctúan entre 800 y 5.000 dólares mensuales”, dijo al señalar que miles de personas a escala nacional enfrentan el mismo problema. Añadió que han enviado cartas al presidente, al Ministerio de Finanzas y al MSP sin obtener respuestas efectivas.

Dora García pidió que el Estado garantice los 69 medicamentos ordenados por la justicia. MIGUEL CANALES

Durante la pandemia, relataron que la escasez de medicinas provocó fallecimientos adicionales. “Muchos pacientes murieron por la falta de medicina y por la falta de atención”, afirmó García, quien insistió en que la sentencia judicial obliga a garantizar el abastecimiento permanente.

La sentencia que reactivó el reclamo

El abogado Rogelio Valencia informó que el pasado 25 de noviembre recibieron la sentencia de segunda instancia que ratifica el fallo a favor de los pacientes. “Esta decisión da un hálito de esperanza para que se cumpla aquello que en 2022 ya quedó definido en primera instancia”, explicó.

Valencia precisó que los jueces confirmaron que MSP e IESS deben garantizar la entrega de los 69 medicamentos incluidos en la resolución. El fallo amplía el plazo de cumplimiento: de 15 días pasa a 60, contados desde el 26 de noviembre. “Esperamos que esta vez se cumpla de manera definitiva”, señaló.

El abogado Rogelio Valencia explicó que la sentencia fija 60 días para cumplir la entrega de medicinas. MIGUEL CANALES

Exigen que no haya más dilaciones

Las asociaciones advirtieron que existe la posibilidad de que entidades estatales intenten plantear una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. No obstante, recordaron que la sentencia actual es definitiva y que la apelación ya no es procedente.

El abogado indicó que, de persistir el incumplimiento, la Defensoría del Pueblo deberá monitorear y reportar al juez de primera instancia. Ese juzgado es el encargado de ejecutar la sentencia y tomar medidas si las entidades no garantizan los medicamentos ordenados para cada una de las patologías.

Historias marcadas por la urgencia

Durante la rueda de prensa, las organizaciones recordaron el impacto humano detrás del proceso legal. “No quisimos tener estas enfermedades; llegaron a nuestras vidas y necesitamos continuar viviendo”, expresó García. Insistió en que la falta de medicinas impide tratamientos básicos y expone a miles de familias a costos imposibles de asumir.

“Queremos que esto se escuche y que nuestra voz no se apague”, pidió la representante de la red. Recordó que han enfrentado incluso ofensas por parte de directivos del IESS mientras buscan que se cumpla la sentencia. Reiteró que los pacientes seguirán reclamando hasta que los hospitales entreguen los medicamentos ordenados por la justicia.

