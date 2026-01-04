Asamblea regresará del receso para tratar Ley de Repetición y resoluciones

El Pleno de la Asamblea Nacional sesionará el martes 16 de diciembre para discutir el primer informe para primer debate del proyecto de la Ley de Repetición.

La Asamblea Nacional regresará este 5 de enero de 2026 de su receso legislativo y, además de la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y de la definición que deberá adoptar el Consejo de Administración Legislativa (CAL) sobre la solicitud de juicio político en contra del mismo funcionario, abordará un tema pendiente: el avance en el tratamiento de la Ley de Repetición.

(NO TE PIERDAS: Caso Chevron: ¿quién pagará los $220 millones y qué implica el juicio de repetición?)

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, convocó para mañana a la continuación de la sesión 57. El primer punto del orden del día será conocer el informe para primer debate de la Ley de Repetición, cuyo objetivo es regular el procedimiento para establecer la responsabilidad civil patrimonial de servidores y exservidores públicos, con el fin de recuperar los recursos pagados a entes privados como consecuencia de sus acciones u omisiones.

El oficialismo reactivó este tema en el Legislativo tras la resolución del caso Chevron. Con la reciente emisión del Laudo de Cuantificación de Daños, se conocieron los montos exactos que Ecuador deberá asumir frente al proceso iniciado por la petrolera. Según la Procuraduría General del Estado, se evitó un pago superior a 2.900 millones de dólares, lo que representa una reducción cercana al 93 % del valor total reclamado por Chevron en el arbitraje internacional.

A su regreso, CAL deberá definir futuro de solicitud de RC para juicio a Godoy Leer más

Pleno retoma las resoluciones

Sin embargo, la Asamblea no solo abordará este asunto, sino que también retomará resoluciones que se han convertido en una característica de la actual legislatura. Entre ellas, la relacionada con “exponer ante la comunidad internacional y al cuerpo diplomático los factores transnacionales que agravaron la crisis de seguridad ecuatoriana, con referencia a la investigación del The New York Times, y la necesidad de fortalecer la cooperación internacional”.

Esta resolución guarda relación con un reportaje publicado por el medio estadounidense, en el que se califica a Ecuador como una superautopista de la cocaína. En ese trabajo periodístico se menciona, además, la decisión adoptada durante el gobierno del expresidente Rafael Correa de poner fin a la presencia de la Base de Manta.

La segunda resolución plantea complementar el accionar del sistema de justicia desde la Asamblea Nacional, al evidenciar las responsabilidades políticas y las afectaciones ambientales en la Amazonía derivadas del caso Sinohydro.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!