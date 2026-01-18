Mulligans: la cafetería familiar que se convirtió en un refugio gastronómico

Una cafetería que busca convertirse en un escape en la vía a Samborondón, con una propuesta acogedora y familiar

Fabiana Fiore de Luque y su mamá, Rossana Peré de Fiore, son socias desde 2017, año en el que abrieron las puertas de Mulligans. Este espacio, ubicado dentro del Driving Range en la vía a Samborondón, se inspiró en un local pionero en esta zona y muy querido por los samborondeños: El Rincón de Lichi.

Elizabeth Coronel Wright, conocida cariñosamente como Lichi, es la abuela paterna de Fabiana, y fue precisamente idea de su papá crear un sitio que de alguna manera pudiera replicar la calidez, los sabores y el estilo hogareño del restaurante de su madre. Así nació el proyecto, inicialmente como una cafetería que con el tiempo fue creciendo y ampliando su menú, pero siempre con esa herencia familiar presente: la de cocinar como una forma de querer a los demás.

Mulligans tiene un ambiente de casa de campo y se describe como un respiro en medio del tráfico diario de la vía, rodeado de áreas verdes. Es un lugar donde se puede pedir un café con amigos, leer un libro con calma o ir en familia a desayunar. El alma del espacio está justamente en esa sensación de hogar: acogedor, sin formalismos ni etiquetas.

Una parte fundamental de su esencia es el servicio al cliente y la importancia de hacer sentir a cada persona bienvenida. Lo que ofrecen en el menú se refleja no solo en la presentación de los platos, sino también en la forma de servirlos.

En un mercado con múltiples propuestas gastronómicas y aperturas constantes, Fabiana afirma que lo que los diferencia es la autenticidad: “Mulligans no nació como una moda, sino como un proyecto con historia familiar, con raíces y con una forma muy clara de entender la cocina y la hospitalidad. Eso se siente en el ambiente, en la comida y en el servicio, y es lo que hace que la gente vuelva”.

La carta del desayuno está enfocada en ofrecer ingredientes frescos y sabores que conquisten tanto a adultos como a niños. El equilibrio en los platos -que sean ricos y reconfortantes- es el objetivo principal de su propuesta gastronómica. Entre los favoritos destacan la tortilla de verde Mulligans con queso, prosciutto, huevo pochado, salsa holandesa y guacamole; la tostada de aguacate en pan de masa madre; y los pancakes clásicos.

Pensando en el futuro

Hace pocos meses remodelaron sus instalaciones y complementaron el menú con piqueos para compartir y una selección de vinos, con el fin de atender también en las tardes y extender la experiencia más allá de los desayunos y el brunch. A futuro, sus planes son seguir creciendo de manera ordenada: explorar nuevas propuestas sin perder la identidad de Mulligans, un lugar cercano, familiar y auténtico.

