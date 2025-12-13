Asaltan a pasajeros en furgoneta que viajaba de Guayaquil a Cuenca; hay un herido

El hecho violento fue perpetrado la noche del viernes 12 de diciembre en el límite entre las provincias de Guayas y Azuay

Imagen referencial. Pasajeros de una furgoneta fueron asaltados en la vía Guayaquil - Cuenca.

Un nuevo hecho delictivo se perpetró en las vías del país. Los pasajeros de una furgoneta que se trasladaba desde Guayaquil hasta Cuenca fueron asaltados la noche del viernes 12 de diciembre.

Según una publicación del medio radial La Voz del Tomebamba, los usuarios fueron sorprendidos por delincuentes cerca del sector Tamarindo, en el límite entre las provincias de Guayas y Azuay.

Los antisociales se robaron los equipajes de los pasajeros, según el medio. Testigos contaron que hubo disparos y una persona resultó herida en su brazo izquierdo. En un video se observa los vidrios rotos de las puertas del vehículo producto de un impacto.

Este hecho se suma a otros asaltos que ya han sufrido pasajeros que cubren la misma ruta. Quienes se trasladan en furgonetas para viajar desde Cuenca hacia Guayaquil, o viceversa, son sorprendidos por delincuentes que, bajo amenazas, los despojan de sus pertenencias, generando temor e incertidumbre entre los usuarios de este servicio de transporte.

A través de una publicación en su cuenta de X, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, condenó el asalto a los pasajeros de la furgoneta ocurrido en el sector de Tamarindo.

"Desde @PrefGuayas (Prefectura del Guayas) hacemos nuestra parte: acciones de disuasión, soporte tecnológico y coordinación. El sistema de monitoreo vial con IA está disponible para las investigaciones", expresó la funcionaria.

En la publicación, Aguiñaga también hizo un llamado a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas para que actúen en la prevención de este tipo de hechos delictivos.

"La seguridad no se resuelve solo con apoyo. El control, la prevención y la respuesta frente al delito son competencia de las fuerzas del orden, y deben ejercerse con trabajo efectivo y permanente", manifestó la prefecta.

Condenamos el asalto ocurrido en el sector Tamarindo, en el límite provincial entre Guayas y Azuay.

Desde @PrefGuayas hacemos nuestra parte: acciones de disuasión, soporte tecnológico y coordinación. El sistema de monitoreo vial con IA está disponible para las investigaciones.… https://t.co/nkKrEO6JVe — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) December 13, 2025

