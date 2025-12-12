Un adolescente falleció al manipular un 'tumbacasa' en la isla Trinitaria

Un artefacto pirotécnico detonó mientras jóvenes intentaban encenderlo; otro menor perdió su brazo en el incidente

Familiares del adolescente acudieron al Laboratorio de Criminalística para retirar su cuerpo, la mañana de este viernes 12 de diciembre.

“Los chicos no hacen caso, por más que se les advierte del peligro. No entienden que lo hacemos por su bien”, lamentó la tía de Didier, un adolescente que falleció la mañana del jueves 11 de diciembre, horas después de haber manipulado un artefacto explosivo junto a varios vecinos.

La noche del miércoles, el menor habría salido de su domicilio, ubicado en la cooperativa 5 de Diciembre, en la isla Trinitaria, sur de Guayaquil, para reunirse con sus amigos del barrio. Al parecer, estuvieron manipulando los explosivos durante varios minutos, hasta que se produjo el incidente en el que Didier resultó gravemente herido.

(Te puede interesar: Dos UPC abandonadas en Urdesa Norte agudizan la inseguridad)

Los parientes del menor fallecido relataron que otro adolescente también resultó afectado: la explosión le destrozó la mano derecha.

“No saben el peligro al que se exponen. Al parecer, lo que estaban manipulando era un tumbacasa. Mi sobrino tenía una herida muy grave en el pecho por la explosión. Fue llevado a un hospital, pero los médicos nos dijeron que tenía pocas probabilidades de sobrevivir. A su amiguito le amputaron la mano derecha”, contó la tía del joven que perdió la vida.

Accidente en Balzar camufló un triple crimen: víctimas tenían disparos Leer más

Producto de la explosión, no solo resultaron afectados los dos adolescentes. Según familiares del fallecido, varias viviendas también sufrieron daños.

“Se sintió como un terremoto, fue un estallido tremendo”, recordó la tía mientras, junto a otros familiares, esperaba la entrega del cuerpo del joven afuera del Laboratorio de Criminalística de Guayaquil.

En la isla Trinitaria denuncian venta de artefactos pirotécnicos

El muchacho fallecido había cumplido 17 años en noviembre y cursaba el último año de colegio en una unidad educativa de la ciudad. Otra allegada comentó que un vecino, conocido en el sector como Papota, sería la persona que vende los explosivos a los moradores, sin medir el riesgo que representan, especialmente para los jóvenes.

“La Policía debería ir al barrio y hacer allanamientos. El peligro es para todos”, lamentó la ciudadana.

Operativos Esta semana, en Guayaquil, la Policía decomisó 200 libras de material explosivo y 18.000 camaretas.

Recomendaciones de bomberos para evitar accidentes por explosivos

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil emitió una serie de recomendaciones para evitar accidentes durante esta época del año, en la que con frecuencia se manipulan explosivos y artículos pirotécnicos.

(Lee también: Forsemax desmiente al Sercop tras agresión a prensa: Afirma que su contrato fue legal)

Una de ellas es no recoger artefactos pirotécnicos que no detonaron. Si el encendido falla, hay que inutilizarlos con abundante agua.

También recomendaron no encender explosivos pirotécnicos en las manos ni dentro de objetos como latas o botellas; no guardar pirotecnia en los bolsillos ni cerca del cuerpo.

RELACIONADAS Decomisan 113 kilos de musgo en Guayaquil durante operativos navideños

Además, exhortaron a los ciudadanos a no manipular ni extraer el contenido de los artefactos pirotécnicos y tampoco exponer explosivos al sol ni a fuentes de calor.

Asimismo, sugirieron no encender fuegos artificiales que presenten desperfectos o signos de alteración.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!