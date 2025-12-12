Bar en el que mataron a dos mujeres en la Libertad fue clausurado: ¿será definitivo?

En este 2025, seis mujeres han sido asesinadas en bares y discotecas del barrio Abdón Calderón, en La Libertad

En este local del barrio Abdón Calderón se cometieron los sicariatos de dos mujeres.

Los crímenes de Fiorela Alexandra Peñafiel Flores y Evelin Angélica Obando Perero, ambas de 24 años, registrados el 25 de noviembre y el 8 de diciembre en el bar Proyecto X, ubicado en el barrio Abdón Calderón, de La Libertad, han conmocionado a la comunidad.

Las dos jóvenes laboraban como meseras en este centro nocturno. Sus asesinatos, cometidos bajo la modalidad de sicariato, encendieron las alarmas entre autoridades y trabajadoras de bares, discotecas y centros de tolerancia, especialmente entre quienes conocían a las víctimas.

La mayoría de mujeres dedicadas a esta actividad prefirió no dar declaraciones a EXPRESO, pero el nerviosismo era evidente. “Estamos con mucho temor. No sabemos por qué les hicieron esto. No le hacemos daño a nadie, solo trabajamos”, expresó una amiga de las fallecidas.

En este sector del barrio Abdón Calderón se ubica el bar Proyecto X

Investigadores presumen que ambos crímenes están relacionados por la similitud en el modo de operar: dos sicarios que se movilizaban en motocicleta; uno de ellos ingresó directamente al local en busca de su objetivo.

La cercanía en las fechas de los asesinatos refuerza la hipótesis de que pertenecerían a la misma estructura criminal.

Mujeres han abandonado la Península por temor

Se conoció que, por temor a lo ocurrido, varias mujeres, especialmente extranjeras que laboraban en este tipo de negocios han optado por abandonar la Península de Santa Elena.

“Unas amigas se fueron a Venezuela, ya no quieren estar por acá”, murmuró con temor otra trabajadora.

El intendente de Policía de Santa Elena, Mayid García, confirmó que Proyecto X no volverá a abrir sus puertas. La clausura es definitiva y, en coordinación con la Comisaría Municipal, no se otorgará ningún tipo de permiso al establecimiento.

El ente dispuso además que la Policía mantenga operativos permanentes de control en las zonas donde funcionan locales nocturnos.

Junto a la Policía de Migración también se realizan revisiones de documentos a mujeres extranjeras, principalmente venezolanas y colombianas, para verificar su estatus legal.

“Estamos accionando para darle seguridad y tranquilidad a la ciudadanía. Hemos emprendido diversas acciones”, señaló García durante uno de los operativos que se ejecutan no solo en La Libertad sino en toda la Península.

En Santa Elena existe una asociación de propietarios de bares y discotecas, pero se encuentra inactiva debido a que varios de sus integrantes habrían incumplido normas e incluso se vincularon con personas de antecedentes delictivos.

“A ciertos negocios llegan sujetos buscados por la ley, y eso trae problemas. Nadie denuncia por miedo a represalias, porque los amenazan con matarlos”, comentó preocupado un propietario del sector.

Asesinatos de mujeres en barrio Abdón Calderón

En este 2025, seis mujeres han sido asesinadas en bares y discotecas del barrio Abdón Calderón, en La Libertad.

El primer hecho se produjo el 23 de enero, cuando Ximena Chóez, de 27 años, fue acribillada mientras abría las puertas del local donde trabajaba. El 11 de junio fue asesinada la ciudadana venezolana Alexandra Velasco. En septiembre hubo otros dos casos.

Los habitantes del barrio Abdón Calderón también levantaron su voz. Dirigentes barriales solicitan que no se otorguen más permisos para este tipo de negocios, los cuales afirman se han multiplicado sin control desde 2023.

“Aquí ya no queremos estos locales. Han generado demasiados problemas. Pedimos al Municipio y a la Intendencia que los reubiquen a otro sector”, reclamó un residente.

