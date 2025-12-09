Sicarios volvieron a atacar en bar de La Libertad: quién era la mujer asesinada

Habitantes del barrio Abdón Calderón pidieron que se cierren bares y discotecas del sector

En este sector se cometió el asesinato, el segundo ejecutado por sicarios en el mismo bar, con dos semanas de diferencia.

Evelin Angélica Obando Perero, de 24 años, conocida cariñosamente por sus compañeras como La China, se convirtió en la segunda mujer asesinada dentro del bar-discoteca Proyecto X, ubicado en el barrio Abdón Calderón, en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena.

Su muerte ocurrió pasadas las 22:00 del lunes 8 de diciembre, cuando sicarios ingresaron al establecimiento y la acribillaron sin darle oportunidad de reaccionar.

La joven trabajaba como mesera en el local y, según testigos, dos hombres armados entraron y le dispararon a quemarropa. En medio del ataque, otra mujer resultó gravemente herida.

Obando y la otra mujer fueron trasladadas en motocicletas hasta el hospital Rafael Serrano López. Allí se confirmó el fallecimiento de la primera, mientras su compañera continúa en estado crítico.

Las primeras investigaciones apuntan a que este crimen podría estar relacionado con otro hecho violento ocurrido el pasado 25 de noviembre, cuando en el mismo establecimiento fue asesinada Fiorela Alexandra Peñafiel Flores, de 24 años.

La similitud en el modo de operar y el corto tiempo entre ambos casos mantienen en alerta a las autoridades.

“Algo debe estar pasando con las chicas que trabajan en este bar. Las están matando, ¿de qué se habrán enterado o en qué andarán?”, comentó un morador del sector mientras observaba el acordonamiento policial en la escena.

Temor y pedido de cierre de locales

El comentario refleja el temor que se vive en el barrio, donde los habitantes aseguran que ya no se sienten seguros al caer la noche.

Entre las mujeres que trabajan en bares y discotecas de la zona peninsular, el crimen de Obando ha generado preocupación. Muchas la conocían y la describen como una joven alegre, bromista con los clientes, pero firme al poner límites.

“Era buen dato, pero siempre respetuosa. Si alguien quería pasarse de vivo, lo frenaba enseguida”, contó una amiga, quien lamenta que el trabajo nocturno se haya convertido en un riesgo mortal.

Los peritos analizan los videos de las cámaras de vigilancia del local para determinar si existe un patrón o una estructura criminal detrás de los dos asesinatos. Todo apunta que podría tratarse de una venganza.

Los moradores del barrio Abdón Calderón exigen respuestas a las autoridades. “Ya es hora de que cierren estos bares y discotecas que funcionan en el sector. Que no den más permisos para este tipo de negocios en barrios residenciales”, reclamó un vecino.

