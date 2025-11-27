Lluvias y sismos: El kit de emergencia que debe tener cada familia en Guayaquil

Lluvias y los sismos pueden generar anegaciones, deslizamientos o cortes. Por eso es clave preparar una mochila de emergencia

Ciudadanos caminan en un tramo de la avenida 9 de Octubre.

En Guayaquil, la temporada de lluvias y los sismos suelen activar alertas en varios sectores por anegaciones, deslaves y emergencias repentinas.

Las autoridades y organismos internacionales recuerdan que toda familia debe contar con una mochila de emergencia. Se trata de un pequeño equipaje listo para usar que contiene recursos clave para sobrevivir durante las primeras horas de una crisis.

¿Qué debe tener una mochila de emergencia?

Según UNICEF, estos son los elementos básicos que todo hogar debería incluir:

Documentos personales (cédulas, certificados médicos, contactos de emergencia).

Botiquín de primeros auxilios.

Artículos de aseo.

Agua limpia.

Alimentos no perecederos.

Linterna y baterías.

Mientras que para aquellas zonas propensas a inundaciones o cortes de energía también se recomienda llevar:

Velas y fósforos.

Silbato para alertar en caso de quedar atrapado.

Bolsas plásticas para proteger documentos.

Radio portátil.

Copias de llaves.

Medicinas básicas y fármacos recetados.

Contar con una mochila de emergencia reduce tiempos de reacción y permite actuar con calma en los primeros minutos de un desastre, cuando el acceso a servicios puede verse limitado y la movilidad es complicada.

Organismos de socorro insisten en que cada familia debe mantener su kit en un lugar visible, fácil de cargar y revisar su contenido al menos dos veces por año.

El Instituto Geofísico ha comunicado en su página oficial que los ciudadanos, en sus hogares, deben determinar aquellos objetos que puedan convertirse en un peligro durante un terremoto, como, por ejemplo, cuadros, espejos, lámparas, macetas colgantes.

La entidad recomienda reubicarlos o asegurarlos, mantener la reserva de alimentos no perecibles y agua potable para al menos 3 días

