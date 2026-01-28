Desacuerdos y acusaciones de intereses políticos empañan el concurso para fiscal

Una dividida veeduría ciudadana del concurso para fiscal compareció ante el Pleno del CPCCS para denunciar irregularidades

El coordinador de la veeduría, Hugo Arteaga, compareció ante el Pleno del CPCCS.

La veeduría del concurso para fiscal general del Estado compareció este 29 de enero de 2026 ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) para presentar su informe hasta la etapa de conformación de la Comisión Ciudadana de Selección.

Además Hugo Arteaga y Rocío Espinosa, coordinador y subcoordinador de la veeduría, el Pleno del CPCCS convocó a tres veedores más para que den sus observaciones sobre el proceso. Sin embargo, la sesión terminó en un interrogatorio y cruce de acusaciones sobre presuntos intereses políticos.

Se presentó el informe de la Veeduría Ciudadana; sin embargo, un grupo de veedores manifestó su desacuerdo y aclaró que no suscribió el documento. Se escuchó todas las posiciones y reafirmó su compromiso con una actuación responsable de las veedurías. pic.twitter.com/LwnNpB5YPx — Participa Ecuador (@CpccsEc) January 28, 2026

Coordinador de veeduría fue cuestionado por presunta falta de legitimidad

Las comparecencias se iniciaron con el coordinador Arteaga y la subcoordinadora Espinosa, quienes, como ha publicado EXPRESO, expusieron una serie de irregularidades en el concurso, entre ellas la obstrucción a los veedores y la alteración de calificaciones, entre otras, que, según indicaron, fueron notificadas al Pleno del CPCCS mediante oficios que no recibieron respuesta.

Veedor expuso las irregularidades del concurso para fiscal en comisión de la Asamblea Leer más

No obstante, las actuaciones y el informe presentados por Arteaga fueron cuestionados por la mayoría del Pleno del CPCCS, debido a una supuesta falta de legitimidad, al haber presentado el documento con las firmas de alrededor de 45 de los más de 300 veedores acreditados en el proceso.

Sin embargo, el coordinador de la veeduría sostuvo que los veedores cumplieron sus labores con las herramientas disponibles, ya que el CPCCS no les proveyó un espacio físico para reunirse ni la plataforma institucional de videoconferencia para que todos pudieran conectarse. Además, indicó que todos los integrantes de la veeduría estuvieron al tanto de las actuaciones.

Veedora presentó informe individual, señalando intereses políticos

La tensión en la sesión del Pleno del CPCCS aumentó con la comparecencia de la veedora Yadira Cadena Cevallos, quien presentó un informe individual al no haber participado y estar en desacuerdo con el documento elaborado por el coordinador de la veeduría.

Cadena señaló ser parte del segundo grupo de 70 veedores acreditados con el proceso y que no estuvieron de acuerdo con la designación de Arteaga y Espinosa como representantes de la veeduría. Asimismo, indicó que no hubo convocatorias a las reuniones para todos y que incluso el informe solo lo pudieron ver por videoconferencia.

Durante su comparecencia, Cadena alertó de una posible "instrumentalización política de la veeduría, coincidiendo con juicios políticos impulsados desde un partido político afectando la independencia y credibilidad de la control social", aunque no precisó su acusación.

El coordinador de la veeduría Hugo Arteafa, denunció obstrucción por parte del equipo técnico del concurso para fiscal. Cortesía: Cpccs

Informes serán enviados a la Contraloría para examen especial

Ante el desacuerdo entre veedores, el Pleno del CPCCS resolvió enviar los informes presentados, así como los votos disidentes, a la Contraloría General del Estado para que sean observados ante cualquier posible irregularidad.

RELACIONADAS ADN y RC vuelven a chocar en la Asamblea por fiscalización del concurso para fiscal

Según informó el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, dichos informes serán adjuntados al examen especial que el Consejo ya solicitó a la Contraloría para la etapa de conformación de la Comisión Ciudadana de Selección.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!