Bicicletas gratis en el centro de Guayaquil: así las puedes usar

36 nuevas bicicletas se suman al sistema gratuito de Guayaquil, disponibles para recorrer el centro por 25 minutos

Las bicicletas se pueden recorrer por la calle Panamá, el Malecón Simón Bolívar y otros espacios del centro de Guayaquil.

Este domingo 19 de octubre, el centro de Guayaquil vibró con pedales y risas. Treinta y seis nuevas bicicletas se sumaron al sistema gratuito de préstamo, y desde temprano la Plaza de la Administración se convirtió en un pequeño desfile de ciclistas improvisados. Personas hacían fila, probaban las bicis y saludaban a amigos mientras se preparaban para recorrer la ciudad.

Ahora, la ciudad cuenta con 73 bicicletas listas para pasear por la calle Panamá, el Malecón Simón Bolívar y otros rincones del centro. El servicio es gratuito y dura 25 minutos, tiempo suficiente para redescubrir la ciudad desde otra perspectiva, "algo más que necesario, sobre todo para darle vida al corazón de la ciudad", aseguran los ciudadanos.

¿Cómo acceder al servicio?

Subirse a la bicicleta es muy sencillo: solo necesitas tu cédula y una planilla de servicio básico (agua, luz o teléfono). Ajusta el asiento, elige tu bici… y listo: ¡a pedalear!

Los recorridos incluyen calles céntricas, plazas y avenidas emblemáticas, perfectas para quienes buscan un paseo relajado o una aventura rápida en el corazón de Guayaquil.

Los ciudadanos alzan la voz: hay que darle más espacio al ciclista

Quienes ya probaron las nuevas bicicletas celebran la iniciativa, aunque no faltan los recordatorios sobre la falta de ciclovías.

“Está genial que haya bicis gratis, pero necesitamos más espacio y seguridad para pedalear tranquilos”, señaló la guayaquileña Susan Romero, quien considera que las ciclovías continúan siendo una deuda pendiente con los guayaquileños.

"Las ciclovías siguen siendo una deuda pendiente en la ciudad. Siempre prometen terminarlas o mejorarlas, pero nunca pasa nada. Me encanta la idea de alquilar bicicletas, y ojalá que, al ver que tanta gente las usa, finalmente decidan darle más espacio a los ciclistas", señaló.

Avenida Malecón es una de las vías donde funciona Ruta Centro, todos los domingos, de 06:00 a 12:00. En calle Panamá sigue hasta las 17:00. CORTESÍA

Elton Guzmán, de 27 años, agregó, que la idea de recorrer la ciudad en dos ruedas es más que perfecta para darle vida al centro y fortalecer incluso el turismo. “Es increíble redescubrir la ciudad desde la bici. Además, si todos usamos más bicicletas, hasta el tráfico podría mejorar. Pedalear es divertido y hace que la ciudad se sienta más viva”.

Pasear en bici por el centro no es solo un plan recreativo: también es una forma de recuperar espacios públicos, mirar la ciudad con otros ojos y moverse de manera ecológica, señala el urbanista Daniel Palacios.

Él enfatiza la necesidad de que Guayaquil explore otras formas de transporte más allá del bus o el carro. “La bicicleta es ideal, como ocurre en el primer mundo. Incluso en varias ciudades de Latinoamérica ya apuestan por esta iniciativa”, aseguró.

