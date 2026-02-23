Homeopatía en animales: entre el enfoque integrativo y la evidencia científica

La medicina homeopática aplicada a animales continúa generando debate dentro del campo veterinario. Mientras algunos especialistas la defienden como una herramienta útil dentro de un enfoque integrativo, otros advierten que su uso debe ser estrictamente complementario y jamás sustituir tratamientos con respaldo científico sólido. Dos médicos veterinarios, de la Universidad de Guayaquil (UG) y de la Universidad de Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), exponen sus posturas con argumentos técnicos, experiencia clínica y responsabilidad profesional.

RELACIONADAS Adolescentes de Ecuador destacan en foro mundial sobre ciudades inclusivas en Ghana

Homeopatía animal entre evidencia y práctica

El médico veterinario zootecnista de la UG, Cristhian Ponce Cevallos, explica que la homeopatía se basa en curar mediante el suministro de sustancias que, de forma natural, podrían causar problemas, pero que al diluirlas pierden su efecto tóxico y podrían generar beneficio sobre los pacientes. Sin embargo, marca una línea clara. “No recomendaría usar medicina homeopática como único tratamiento, sobre todo en enfermedades infecciosas, de intenso dolor, afecciones en órganos, desórdenes metabólicos o cualquier otra anomalía que comprometa la vida del animal”, expresa con firmeza.

Colegios de Guayaquil integran la inteligencia artificial sin reemplazar al docente Leer más

Para Ponce Cevallos, uno de los factores que explica la aceptación de estas terapias es la percepción del propietario. Señala que muchos cuidadores consideran estos productos como medicamentos naturales que no producen efectos secundarios. Además, enfatiza que cuando el dueño se involucra activamente en el seguimiento del animal —mejorando alimentación, hidratación, ambiente y observación de signos clínicos— puede influir positivamente en la evolución del paciente. No obstante, alega que esa mejoría no necesariamente se debe al producto homeopático en sí, sino al control integral del entorno y al acompañamiento responsable.

Desde su postura basada en estudios controlados e investigaciones reproducibles, el profesional sostiene que “no existe evidencia científica sólida que demuestre que la homeopatía sea eficaz para tratar enfermedades infecciosas, inflamatorias, metabólicas o procesos graves en animales”. Incluso añade que en muchos estudios “existe poca o incluso ninguna diferencia significativa frente al grupo control o placebo”, lo que refuerza su llamado a la prudencia. Por ello, enfatiza que las decisiones en salud animal deben sustentarse en tratamientos con respaldo científico claro, especialmente cuando está en riesgo la vida del paciente.

Integración médica en tratamientos veterinarios

¿Adiós a la inundaciones urbanas? Esta es la propuesta de estudiantes de la Espol Leer más

En contraste, la doctora Fabiola Chonillo Aguilar, de la UCSG, médico veterinario y zootecnista, plantea una visión integrativa. Desde su experiencia clínica, expone que la homeopatía no se centra únicamente en la enfermedad, sino en el paciente como un todo. “No tratamos ‘la enfermedad’, tratamos al paciente”, expresa. Según su enfoque, dos animales con dermatitis pueden recibir remedios distintos si su carácter, historia y forma de enfermar son diferentes.

RELACIONADAS Ecotec impulsa innovación juvenil en el Hult Prize Pitch Day

Chonillo enfatiza que la homeopatía busca activar la autorregulación del organismo. “No ‘suprime’ síntomas, intenta comprender qué está expresando el cuerpo”, explica. Destaca su utilidad en pacientes geriátricos, con enfermedad hepática o renal y en tratamientos prolongados, donde la seguridad es prioritaria. Asimismo, señala que puede ser especialmente útil en enfermedades funcionales o crónicas como dermatitis alérgicas, otitis recurrentes, trastornos digestivos crónicos, ansiedad, miedos y cambios de conducta.

No obstante, la docente también reconoce límites claros. “No sustituye urgencias”, subraya, enumerando casos como shock, hemorragias graves, torsión gástrica, trauma severo o insuficiencia respiratoria aguda. En estas situaciones, enfatiza que el manejo convencional es prioritario. Incluso precisa que en infecciones severas con compromiso sistémico puede necesitarse tratamiento antimicrobiano. “La estabilización salva vidas”, recalca al referirse al manejo del paciente crítico.

En cuanto a la combinación terapéutica, Chonillo sostiene que en la medicina integrativa se busca “lo mejor de ambos mundos”. Expone que en enfermedades crónicas como insuficiencia renal, hepatopatías, dermatitis atópica u osteoartritis, la medicina convencional controla el daño orgánico, mientras que la homeopatía mejora el terreno biológico y la calidad de vida. También menciona su uso como apoyo inmunológico en pacientes oncológicos o como complemento en postquirúrgicos para el manejo del dolor y la recuperación.

Capricultura en el sur de Loja: entre la subsistencia y el riesgo sanitario Leer más

Complemento terapéutico, no sustituto clínico

Respecto a la evidencia científica, la especialista adopta una postura honesta. Reconoce que existen estudios clínicos en mastitis bovina, diarreas en terneros y problemas dermatológicos en perros, algunos con resultados favorables. Sin embargo, admite que muchos presentan muestras pequeñas y diseños metodológicos variables. Por ello, señala que la evidencia aún es considerada limitada por parte de la medicina académica convencional y recomienda un enfoque responsable e integrativo.

RELACIONADAS Febrero confirma el repunte de lesiones deportivas tras el arranque de año

En lo referente a la dosificación, Ponce Cevallos explica que los productos homeopáticos incluyen indicaciones del fabricante y una “potencia”, que corresponde al nivel de dilución del producto. Sin embargo, aclara que estas dosis no se calculan como en los medicamentos convencionales, donde se consideran factores como peso, edad y metabolismo. Por eso, recomienda que su uso siempre sea supervisado por un médico veterinario y que no sustituya tratamientos con respaldo científico comprobado.

Chonillo, por su parte, detalla que en homeopatía se habla más de “potencia”, “frecuencia” y “repetición” que de miligramos por kilo. Explica que considera factores como especie, edad, estado general, tipo de enfermedad y nivel de afectación emocional, trabajando con historia clínica completa y enfoque clínico estructurado.

Ambos profesionales coinciden en un punto esencial: la prudencia. Ponce Cevallos aconseja no iniciar tratamientos sin saber exactamente qué ocurre y volver inmediatamente al veterinario si no hay mejoría o los signos empeoran. Chonillo enfatiza que no todo “producto natural” es homeopatía verdadera y que esta no es magia, sino una terapia que requiere seguimiento, ajustes y expectativas realistas.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ