Becas en Alemania y Estados Unidos: nuevas oportunidades para ecuatorianos

Ecuatorianos tienen la oportunidad de acceder a becas en Alemania y Estados Unidos gracias al Women Economic Forum 2025

Becas para ecuatorianos en áreas de innovación y tecnología con apoyo de Women Economic Forum.

El sueño de estudiar en el extranjero está más cerca para los ecuatorianos. Este 2025, la quinta edición del Women Economic Forum (WEF), que se realizará del 11 al 13 de septiembre, abrirá las puertas a 28 becas para estudiar en Alemania y Estados Unidos, con la oportunidad de trabajar en el área de formación.

¿Qué es el Women Economic Forum y por qué es importante?

El WEF es un evento que reúne a líderes y expertos de más de 14 países para compartir experiencias, ofrecer talleres, mentorías y crear redes de contacto valiosas. Para participar en esta oportunidad única, solo necesitas registrarte en la página oficial del foro y completar un formulario digital con tus datos personales.

Becas disponibles: innovación y tecnología para ecuatorianos

Las becas están divididas en dos categorías principales:

20 becas en innovación en Estados Unidos

8 becas en tecnología en Alemania

En el caso de las becas para Alemania, los estudios son presenciales, con una duración de tres años, e incluyen pasajes aéreos, gestión de visa y acceso a una bolsa de empleo para facilitar la inserción laboral.

Además, Estados Unidos ofrece la beca del Global Innovation Institute Management, que es completamente en línea, ideal para quienes buscan flexibilidad y formación a distancia.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a las becas?

Asistir al Women Economic Forum 2025 (del 11 al 13 de septiembre)

Completar el formulario de registro en la página oficial del WEF

Para las becas en Estados Unidos:

Contar con experiencia laboral

Llenar el formulario de inscripción

Para las becas en Alemania:

Demostrar dominio del alemán mediante un test en la Casa Humboldt

Pasar una evaluación de un comité que decidirá la elegibilidad

¿Cómo será el proceso de selección?

Al finalizar el evento, se realizará un sorteo para elegir a los ganadores. Los resultados se anunciarán en los primeros días de octubre.

