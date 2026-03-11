Expreso
  Actualidad

drogaa
La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Unidad de Investigación Antidrogas (UIAN), ejecutó el operativo denominado “ONIX”.policía nacional

Policía de Ecuador y DEA incautan media tonelada de cocaína en Panamá

Operativo conjunto entre la Policía ecuatoriana, la DEA y autoridades panameñas permitió decomisar 520 kilos de cocaína

El 9 de marzo la Policía Nacional del Ecuador, a través de la Unidad de Investigación Antidrogas (UIAN), ejecutó el operativo denominado “ONIX” en coordinación con la DEA y autoridades de control de Panamá. La acción se enmarca en la estrategia operacional 3D y tuvo como objetivo afectar las estructuras del tráfico internacional de drogas.

La intervención se realizó en el Puerto de Panamá, donde se incautaron 525 paquetes de clorhidrato de cocaína con un peso total de 520 kilos con 800 gramos. Según las estimaciones oficiales, la carga tendría un valor superior a los 24 millones de dólares en el mercado europeo.

De acuerdo con la información difundida por la Policía ecuatoriana, el operativo permitió golpear a una organización vinculada al tráfico internacional de drogas que utilizaba rutas marítimas para trasladar cargamentos hacia Europa.

Otra incautación de 3,12 toneladas en altamar

El 23 de febrero, la Armada del Ecuador, a través de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, informó la incautación de 3,12 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización durante un operativo ejecutado en altamar. La acción se realizó en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos y fue presentada como un nuevo golpe contra el narcotráfico internacional

La Amazonía ecuatoriana comienza a perfilarse como un nuevo corredor para el narcotráfico.

La nueva ruta fluvial del narcotráfico en la Amazonía que preocupa a las FF.AA.

Leer más

Según un vocero de las Fuerzas Armadas, tres personas fueron detenidas a bordo de una embarcación sin nombre visible, aunque portaban documentación que permitió confirmar su nacionalidad ecuatoriana. Dos de los aprehendidos son oriundos de la provincia de Manabí y el tercero del cantón Salinas, en Santa Elena. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el cargamento tenía como destino Norteamérica.

Ecuador como punto estratégico

Ecuador se ha convertido en un punto estratégico dentro de las rutas del narcotráfico internacional. Su ubicación geográfica, entre Colombia y Perú lo convierte en un corredor natural para el traslado de cargamentos hacia mercados de alto consumo. Los puertos marítimos de Guayaquil, Manta y Esmeraldas son utilizados por organizaciones criminales para ocultar la droga en exportaciones legales, especialmente de banano y camarón, con destino a Estados Unidos y Europa.

Este rol como país de tránsito ha tenido consecuencias internas graves: el incremento de la violencia vinculada al crimen organizado, la infiltración de mafias en el sistema penitenciario y la presión sobre las instituciones encargadas de la seguridad.

