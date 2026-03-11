Adultos mayores de Quito se suman a protesta contra reforma al Cootad

Integrantes del plan 60 y Piquito se movilizan para pedir que la CC trate con celeridad las demandas de inconstitucionalidad

Los adultos mayores de distintos barrios de Quito realizaron una movilización para pedir a la Corte que tramite con celeridad las demandas de inconstitucionalidad contra la reforma al Cootad.

Varios grupos de adultos mayores que pertenecen al programa del Municipio de Quito, 60 y Piquito, realizaron una movilización hacia la sede de la Corte Constitucional (CC) para pedir que el organismo admita y analice con celeridad las demandas de inconstitucionalidad que se han presentado en contra de la reforma al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad), al considerar que la norma afecta las iniciativas de Alcaldía sobre la educación municipal y los servicios sociales.

Las personas de la tercera edad se congregaron en el parque El Arbolito, antes de movilizarse por la avenida 12 de Octubre, en el norte de la ciudad. Mientras se reunían, Sandra Moscoso, beneficiaria del proyecto 60 y Piquito, tildó de "absurda" a la ley y pidió que sea derogada. "Necesitamos que se revea, necesitamos seguir teniendo hijos, nietos, bisnietos que tengan derecho a una educación digna, la educación municipal, a la salud, esa es la voz que nos trae acá".

Desde el parque recorrieron la avenida y llegaron hasta los exteriores de la Corte. En ese lugar gritaron consignas en contra de la ley. Ante los manifestantes, Elba Durán, miembro de la Asamblea de Adultos Mayores de la ciudad e integrante del programa, dijo: "Lucharemos hasta el final hasta que hagan el favor de aceptar lo que se les pide. No les estamos pidiendo algo que no es, necesitamos vivir con dignidad".

Protesta apoya demandas de Muñoz y Pabón

Otros participantes reiteraron su rechazo a la reforma e insistieron que la CC dé prioridad al análisis de las demandas de inconstitucionalidad que presentaron la semana pasada tanto el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, como la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, en contra de la norma. Ambos han solicitado que los jueces suspendan la ley hasta que se resuelva el recurso interpuesto.

La movilización de este miércoles ocurre una semana después de que ambas autoridades, así como representantes del Partido Socialista Ecuatoriano, movimiento Unidad Popular, Unión Nacional de Educadores (UNE), entre otros acudieron a la Corte para interponer otras demandas en contra de la ley aprobada en la Asamblea Nacional.

La normativa impugnada fue enviada por el presidente Daniel Noboa con el carácter de económico urgente y busca que los Gobierno Autónomos Descentralizados (GAD) destinen al menos el 70% de su presupuesto a inversión y servicios públicos y el 30% restante lo asigne al gasto corriente, que incluye el pago de sueldos de los trabajadores municipales.

Debido a la movilización, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que el paso vehicularse suspendió en el sentido sur - norte de la av. 12 de Octubre, a la altura de la Universidad Católica. Por ese motivo, recomendó a los usuarios a tomar rutas alternas.

