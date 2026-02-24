EE.UU. incauta tercer petrolero en el Índico en operación contra crudo sancionado

El Pentágono anunció la captura del buque Bertha en el Océano Índico, acusado de evadir el bloqueo de crudo

La embarcación violaba el bloqueo decretado por el presidente Donald Trump sobre operaciones de crudo en el Caribe.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos confirmó este 24 de febrero la interceptación del petrolero Bertha en aguas del Océano Índico. Según Washington, la embarcación violaba el bloqueo decretado por el presidente Donald Trump sobre operaciones de crudo en el Caribe, relacionadas con Venezuela y Cuba, e intentó escapar del cerco naval.

El Pentágono informó que la operación se realizó durante la noche bajo el mando del Comando Indo-Pacífico (Indopacom), mediante un procedimiento de inspección, interdicción marítima y abordaje sin incidentes. Fotografías y videos de la acción fueron difundidos en la cuenta oficial del Departamento de Guerra en X.

“Las aguas internacionales no son refugio para actores sancionados. Por tierra, aire o mar, nuestras fuerzas los encontrarán y les impartirán justicia. El Departamento de Guerra negará a los actores ilícitos y a sus representantes la libertad de maniobra en el ámbito marítimo” expresó el Pentágono.

Three boats ran and now all three have been captured.



Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Bertha without incident in the INDOPACOM area of responsibility. The vessel was operating in defiance of President Trump’s… pic.twitter.com/YoHlb9v54p — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 24, 2026

Antecedentes de la operación “Lanza del Sur”

Desde diciembre de 2025, Estados Unidos aplica una “cuarentena marítima” sobre petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela, dentro de la operación denominada Lanza del Sur. Hasta ahora ya se han abordado o incautado casi una decena de buques, incluyendo envíos de crudo hacia Cuba.

EE.UU. autoriza a cinco petroleras reanudar operaciones en Venezuela Leer más

El Bertha se suma a los casos del Aquila II y el Veronica III, también interceptados en el Índico tras intentar evadir el bloqueo. Según reportes de The New York Times, estas embarcaciones habrían utilizado alias y coordenadas falsas para simular que navegaban cerca de Nigeria, con el fin de despistar a las fuerzas estadounidenses.

El buque Bertha y sus maniobras de evasión

De acuerdo con sitios de rastreo marítimo como Marine Traffic, el Bertha navega bajo bandera de las Islas Cook y forma parte de un grupo de alrededor de 16 tanqueros sancionados que habrían intentado burlar el cerco estadounidense.

El buque habría asumido el alias de “Ekta” y falseado sus coordenadas, siguiendo el mismo procedimiento de los otros dos petroleros capturados para intentar evadir a las fuerzas estadounidenses, de acuerdo con lo publicado por un diario neoyorquino en enero.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!