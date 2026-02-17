José María Gutiérrez: “Más de 270 pacientes de Ecuador han sido tratados”

El director de Desarrollo de la Clínica Universidad de Navarra, habló con EXPRESO sobre el convenio que mantiene con Ecuador

La Clínica Universidad de Navarra tiene un convenio con el Gobierno ecuatoriano para tratar pacientes con cáncer en España.

José María Gutiérrez de Cabiedes, director de Desarrollo de la Clínica Universidad de Navarra, de España, conversó con EXPRESO sobre la relación que tiene la entidad académica con Ecuador, en el tratamiento de diversas patologías de cáncer.

Hoja de vida. Director de Desarrollo de la Clínica Universidad de Navarra (España), desde febrero de 2025. Director Ejecutivo del Centro Oncológico de la Clínica Universidad de Navarra (enero de 2022 a septiembre de 2025). Tiene una especialidad en Dirección de Empresas, graduado de la IESE Business School (2026).

- Desde su experiencia en la Clínica Universidad de Navarra, ¿cómo evalúa el estado actual de la atención oncológica en países como Ecuador?

- La atención oncológica en el país es extraordinaria; han ido desarrollando toda una batería de técnicas diagnósticas y terapéuticas muy avanzadas. (Pero) En algunos casos muy específicos, hay patologías que por su volumen y por su especificidad, los países prefieren derivar esas patologías a entidades especializadas. El gobierno del Ecuador firmó un acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra para atender, por ejemplo, la patología de cáncer hematológico.

- ¿Desde qué año lo firmaron; solamente es para el cáncer hematológico o para qué otro tipo de cáncer?

- La colaboración con el Gobierno de Ecuador inició en 2014. En 2020 se concretó un acuerdo más específico.

- ¿Para qué patologías?

- El Gobierno de Ecuador tiene una garantía asistencial, que no tienen otros países, de que algunas patologías particularmente graves y complejas puedan ser tratadas (mediante) la financiación del Ministerio (de Salud) o del Instituto de la Seguridad Social. A la Clínica Universidad de Navarra se han derivado fundamentalmente para tratamientos oncológicos: cáncer hematológico, trasplantes de médula y también para el tratamiento de oncología radioterápica muy avanzado que se llama protonterapia.

Actualmente, los pacientes latinoamericanos que requieren estos tratamientos los derivan a Europa o a EE. UU.

- ¿De qué se diferencia ese tratamiento de los habituales?

- La protonterapia, a diferencia de la radioterapia convencional, permite fijar un objetivo terapéutico muy concreto, el tumor, y evita que se dañen los tejidos circundantes, los tejidos sanos. Es perfectamente beneficiosa y válida para todos los enfermos con patología oncológica, pero es particularmente beneficiosa para los niños porque tienen expectativas de vida muy elevadas.

- ¿Cuántos pacientes han sido derivados?

- En estos casi 12 años, más de 270 pacientes.

- ¿Cómo se escogen a los pacientes que son de derivados hacia la Clínica Universidad de Navarra?

- Eso es una decisión que toman los médicos del sistema público de salud del Ecuador. A nosotros se nos notifica. Lo que indican es este paciente requiere de un tratamiento muy relevante, no disponible en Ecuador, y solicitan a al menos tres entidades colaboradoras que les planteen cuál sería la propuesta terapéutica, al mismo tiempo se da una valoración económica. Al final, un comité decide qué paciente va a ser derivado.

- De los 270 casos que han sido derivados, ¿cuánto corresponden a niños?

- Un centenar aproximadamente.

- ¿Qué lecciones podría tomar Ecuador de la experiencia española en gestión oncológica?

- Hay profesionales que están siendo capacitados por la Clínica Universidad de Navarra.

- ¿A cuántos?

- Ahora mismo, 16 residentes están haciendo su especialidad. 28 médicos ya fueron formados en determinados tratamientos y técnicas.

- ¿Ustedes han podido identificar qué tipo de cánceres están creciendo más en la región?

- Los cánceres más prevalentes en los hombres son los cánceres relacionados los urológicos, particularmente los de próstata. En el caso de las mujeres, el de mama.

- ¿Qué políticas públicas considera urgentes para reducir la mortalidad por cáncer?

- Yo lo que le diría es que hay que avanzar en la implantación de esos programas de detección precoz en aquellos cánceres específicos: colorrectal, de mama y de pulmón. La otra gran palanca donde los gobiernos tienen que hacer también una reflexión es en que hay determinados tratamientos cuyo coste es elevado, pero que han supuesto un cambio muy significativo en las tasas de curación y en las de supervivencia, estas llevan implícito también un ahorro para las arcas públicas, porque otros tratamientos hubieran gastado mucho más dinero y durante un tiempo más prolongado sin obtener un resultado.

- ¿Qué tan factible es que la prototerapia se pueda desarrollar en el país?

- Son grandes decisiones de país, pero si bien es cierto que marcan la diferencia, requieren de una inversión inicial.

- ¿De cuánto?

- Puede requerir una inversión cercana, por ejemplo, de 30 millones de euros.

- ¿Este tratamiento es caro? ¿Es necesario que el Estado cubra esta iniciativa?

- La respuesta rápida sería sí. Si verdaderamente se quiere alcanzar a los pacientes que requieren de ese tipo de tratamientos porque a lo mejor, quien más lo pueda necesitar, no tenga los medios para poder costeárselo.

