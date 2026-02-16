Intoxicación alimentaria en Playas deja al menos 18 afectados

Ciudadanos piden mayor control tras intoxicación alimentaria en Playas. El MSP no descarta que existan más afectados

Hasta el momento, el Ministerio de Salud Pública reporta 18 casos de personas que han sufrido intoxicación alimentaria.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) recopila información sobre una intoxicación alimentaria registrada en Playas, cantón de la provincia del Guayas. Según datos preliminares de la cartera de Estado, al menos 18 personas habrían resultado afectadas, aunque no se descarta que la cifra pueda incrementarse.

Los casos se reportaron el domingo 15 de febrero, durante el feriado de Carnaval. De acuerdo con el Ministerio, la intoxicación habría ocurrido tras el consumo de bollos de pescado que se encontraban en mal estado.

Inicialmente, fueron 12 personas afectadas, indica el MSP. Sin embargo, posteriormente se sumaron seis casos más. Todos fueron atendidos en el Hospital Básico de Playas.

MSP advierte posible subregistro de afectados

De acuerdo con información del Ministerio, los pacientes recibieron el alta. Ellos recibieron "tratamiento con hidratación y prescripción de medicamentos para garantizar su recuperación".

El MSP presume que el número real de intoxicados podría ser mayor, debido a que algunas personas habrían optado por no acudir a un hospital público. Además, la entidad señala que en varias ocasiones los centros de salud privados no reportan estos casos de manera oportuna, lo que dificulta su registro y monitoreo dentro del sistema oficial.

Ciudadanos cuestionan controles sanitarios

En medio de lo ocurrido, ciudadanos de Playas cuestionaron los controles sanitarios en el balneario. Josselyne Ibarra considera que el Municipio debe reforzar el control sanitario y comercial, pese a posibles inconformidades. A su criterio, anteriormente existían operativos impulsados por el alcalde Gabriel Balladares, pero actualmente percibe menor vigilancia.

Ana Carrera coincide con esa postura y advierte que la falta de operativos sanitarios, especialmente durante los feriados, podría afectar la llegada de turistas. Por su parte, Lupe Domínguez sostiene que la administración municipal debería supervisar los vehículos que ingresan alimentos al balneario.

Reclamos y pedidos tras la emergencia

Wilson Verduga relató que compró cinco bollos a un vendedor ambulante y, al notar que estaban en mal estado, decidió no consumirlos. No obstante, indicó que no logró ubicar al comerciante para presentar su reclamo.

En tanto, Yolanda García pidió que el Municipio articule acciones con la Cruz Roja para garantizar atención inmediata en caso de emergencias en el balneario. También solicitó que se refuerce la presencia de salvavidas en el sector.

#Playas | Hospital Básico Playas brindó atención oportuna 🚨 a 18 personas con síntomas de intoxicación alimentaria. Los pacientes recibieron el alta y tratamiento con hidratación y prescripción de medicamentos para garantizar su recuperación.#ElNuevoEcuador pic.twitter.com/LkN4PvJv6X — Coordinación Zonal 5 🇪🇨 (@Salud_CZ5) February 16, 2026

