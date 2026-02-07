Citadinos apuestan por el aire libre en busca de calma y conexión con la naturaleza

Incrementa el auge de las actividades en la naturaleza en Guayaquil. Para urbanistas, la ciudad urge de estos sitios

Las actividades al aire libre, lejos del ruido y del gris de la ciudad, atraen cada vez más a los guayaquileños. Entre el cemento que domina la ciudad y la escasez de espacios recreativos, la gente busca lugares donde respirar, desconectarse y reconectarse consigo misma y con la naturaleza. Paisajes abiertos, aire puro y silencio se han vuelto un verdadero lujo frente al ritmo acelerado de Guayaquil.

El verde como escape al ritmo urbano

Para Maritza Prado, que trabaja de lunes a viernes en oficina y pasa la mayor parte del tiempo entre paredes y computadoras, los planes tradicionales de ocio ya no resultan atractivos. “Ir al cine o a un restaurante ya no me relaja; incluso cuando mis amigas me proponen ir a un centro comercial, me pregunto: ‘¿qué clase de recreación es esa?’”, cuenta.

Por eso recurre con frecuencia a las redes sociales para informarse sobre actividades al aire libre. Aun así, las opciones siguen siendo limitadas. Casi siempre opta por ir a la playa con sus amigas o su madre, un escape de la rutina urbana y una forma de sentirse en contacto con la naturaleza.

Cine al aire libre: una alternativa entre árboles

Pero recientemente encontró una alternativa que le resulta atractiva: la proyección de una película al aire libre. “Recién encontré un plan que me parece interesante: ver una película rodeada de árboles. Aunque tendré que esperar a que termine la época lluviosa, porque la función es a las 19:00; no quiero mojarme”, dice entre risas.

La experiencia es organizada por Casa Olivo, un espacio en la vía a la costa que apuesta por actividades recreativas en medio de la naturaleza. Los visitantes deben reservar con anticipación, y además de las proyecciones, pueden hacer fogatas y jugar juegos de mesa, disfrutando de un entorno que se siente completamente distinto al cemento de la ciudad.

Yoga al aire libre para desconectarse del estrés

Otra manera de reconectarse con la naturaleza es a través del yoga al aire libre. Diana González, instructora certificada, guía prácticas como el acroyoga, que combina fuerza, equilibrio y confianza en parejas. “Practicar yoga aquí ayuda a desconectarse del estrés de la ciudad. Mucha gente no conoce estos espacios ni ha practicado yoga, y aquí pueden disfrutar de ambas cosas”, explica.

Nunca había hecho estas poses, pero me gustó. Fue diferente hacer una actividad en la naturaleza. Me gustó salir de la rutina. Isabel Balladares Ciudadana

“A mí me sorprendió que la profesora haya podido levantarme, con mi peso, usando solo sus piernas”, relata una de las participantes. La postura del trono consiste en que una persona se acuesta boca arriba y sostiene con sus piernas a otra. Un ejercicio que combina fuerza, equilibrio y confianza, y que se disfruta más rodeado de naturaleza.

Durante estas sesiones, los participantes también recorren los senderos del Bosque Protector Cerro Blanco y disfrutan de la vista panorámica desde el mirador. Para Vicente González, guayaquileño que visitó el lugar, la experiencia fue “superincreíble”: le encantaron las vistas, el ambiente fresco y, sobre todo, escuchar a las aves. “Es un respiro real frente a la ciudad llena de cemento”, dice.

Kayak: aventura y silencio en el agua

Para quienes buscan aventura y contacto con la naturaleza desde otra perspectiva, el kayak se ha convertido en un deporte emergente en Guayaquil. Se puede practicar desde el mar, en manglares o en embalses tranquilos.

Distracción. Muchos guayaquileños buscan lugares naturales para contemplar. JOFFRE FLORES

Es la primera vez que visité el Bosque Protector Cerro Blanco; quedé fascinado por el ambiente, es muy relajante y hermoso”. Vicente González

Ciudadano

Otro espacio destacado es Puerto Hondo, ubicado también en la vía a la costa, un escenario rodeado de manglares y esteros que, con la marea alta, permite recorrer más de cinco kilómetros por distintos brazos de mar. Los kayaks se alquilan por hora, explica Yaqueline Zambrano, encargada del servicio. De esta manera, los visitantes pueden disfrutar de una experiencia que combina aventura, paisaje y silencio, disponible todos los días de la semana.

Otros guayaquileños buscan su momento de calma en Yoga en las Alturas, que se realiza en distintos puntos de la ciudad como el Cerro Santa Ana, el Malecón 2000 y los miradores del Cerro del Carmen y de Bellavista. Allí, al aire libre, pueden desconectarse y reconectarse con el verde que aún persiste en medio del gris urbano.

Respirar aire puro como lujo urbano

Sara Valarezo cuenta que, cada vez que se entera de actividades al aire libre en contacto con la naturaleza, procura asistir. Asegura que respirar aire puro es uno de los lujos que más disfruta: “hay mucho smog en la ciudad”. Su hija Claudia suele acompañarla y llevarla a estos espacios, pues para ella ver el verde del entorno y sentir la tierra bajo sus pies es una fuente de energía. “Necesitamos conectarnos con la madre tierra y el yoga ayuda mucho”, afirma.

En el feriado de carnaval tenemos una actividad para que los guayaquileños puedan disfrutar de la época invernal en el bosque”. Romina Escudero Coordinadora de turismo del Bosque Cerro Blanco

Más espacios verdes para ciudades sostenibles

Para el urbanista Felipe Espinoza, es necesario replantear las políticas públicas para facilitar el acceso ciudadano a espacios como los cerros Colorado y Blanco, no solo con fines recreativos, sino también para mejorar la calidad de vida urbana. A su criterio, la presencia de naturaleza en los entornos habitados es clave para una mejor experiencia de ciudad. “Es necesario que donde esté el ser humano haya naturaleza y viceversa, para una mejor vivencia”, afirma. De esta manera, añade, Guayaquil también puede fortalecerse como un destino turístico.

Además, a criterio de Brick Reyes, arquitecto y especialista en estudios de impactos ambientales, la incorporación de espacios verdes debe ser una prioridad para construir ciudades más sostenibles, resilientes y saludables. De esta manera, se contribuye a la prevención de enfermedades y a la mejora de la calidad de vida de los residentes, al tiempo que se fortalece el sentido de comunidad y la interacción social.

Deporte. La tendencia de hacer actividades deportivas y de relajación en áreas abiertas aumenta. JOFFRE FLORES

Recomendación. 9 m2 de áreas verdes por habitante, como mínimo, debe haber en áreas urbanas, dicta la Organización Mundial de la Salud (OMS).

