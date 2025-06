¿Puede Guayaquil verse como una ciudad deportiva?

El Municipio de Guayaquil anunció que la ciudad ha sido designada como Capital Americana del Deporte 2026. En pantallas LED que están en pasos peatonales de vía a la costa difunden el mensaje. Pero, ¿este título demuestra que la urbe en verdad es una ciudad deportiva?

La Association of Capitals of Europe and Sports fue la que concedió ese cargo y, según un comunicado del Cabildo, ese logro se alcanzó por iniciativas futbolísticas, la creación de una tarjeta para pasajes gratuitos en la Metrovía. Sin embargo, esto no es suficiente para los consultados por EXPRESO, quienes coinciden que a Guayaquil, como punto de partida, le faltan obras deportivas.

Wendy Montoya, catedrática de la Facultad de Educación Física Deportes y Recreación de la Universidad de Guayaquil, señala que la urbe tiene potencial para convertirse en una ciudad deportiva; pero de ahí que lo sea es otra cosa. Para la docente, la tarea es larga y fuerte. Necesita planificación, estrategias y aliados. Esto, porque “es fundamental implementar una serie de estrategias que impulsen al desarrollo deportivo”.

Hay que luchar contra la delincuencia y para eso hay que activar los barrios, iluminándolos y haciendo que vuelvan a realizarse allí actividades en exteriores, como las deportivas. Gustavo Rivadeneira Presidente del Comité de Moradores del Barrio Patrimonial del Salado

¿Qué opina la academia?

A criterio de Montoya, Guayaquil sería una capital deportiva americana si el Municipio implicara a la ciudadanía, específicamente a los líderes barriales, a crearla y sostenerla. Recalca que son ellos quienes ven y palpan las necesidades que tienen cada uno de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos en las comunidades.

Así también, los líderes barriales lograrían promover programas de desarrollo deportivo. “Si las autoridades quieren que Guayaquil sea en verdad la capital americana del deporte, deben comprender que eso se lo logra desde las bases, donde se fomenta la participación de la colectividad”, enfatiza.

Ivonne Pinzón lidera la ciudadela Nueve de Octubre, en el sur. Ella cuenta que en este sector se anima a que los moradores hagan deporte. Hace unas semanas realizaron una competencia de índor y un interbarrial, donde también participaron equipos de Babahoyo. Siete equipos participaron y aunque los visitantes eran tricampeones, en esta ocasión, ganó un equipo de Guayaquil, narra emocionada.

En cada barrio debería haber pistas para correr y canchas óptimas para fútbol, índor, básquet y todo tipo de actividad deportiva. Así la ciudadanía practicaría algún deporte. Ivonne Pinzón Líder de la ciudadela Nueve de Octubre

¿Qué opinan los dirigentes barriales?

La FAE tampoco se queda atrás, afirma Piero Rivas, líder barrial de la ciudadela. Ellos organizan torneos deportivos de fútbol y básquet. Sin embargo, todas requieren de apoyo municipal y no necesariamente con las preseas, que sí las da el Cabildo, sino con infraestructuras.

Por ejemplo, La FAE requiere que su cancha deportiva sea intervenida porque, aunque es de arcilla -es una de las más antiguas de la ciudad, informa Rivas- y ya carece de este material y abundan las piedras. “No queremos perder la cancha, ojalá nos ayuden a reactivarla”.

También de que la municipalidad dé trámite a los pedidos ciudadanos, indica Pinzón. La ciudadela, desde el 28 de marzo de 2024, solicitó la ejecución del proyecto ‘Parque 9 de Octubre’, en un área ubicada a lado de la Unidad Educativa Baltasara Calderón; pero todavía no reciben una respuesta, ni positiva ni negativa. El 21 de febrero de 2025 volvieron a pedirlo.

Espacios. Pocos son los parques que cuentan con canchas públicas en buenas condiciones para que los jóvenes practiquen deportes al aire libre. El de Samanes es una excepción. FLOR LAYEDRA TORRES

En los barrios más marginales se debería empezar aunque sea con el fútbol. Esto permitiría que los menores estén en las canchas entrenando y no en malos pasos, en la calle. Renate Schenker

Presidenta del Comité Los Ceibos

En este sector, como en otros barrios, se requiere la construcción de canchas deportivas y de espacios de recreación porque la ciudad carece de estos espacios, denuncian los dirigentes barriales. Y es que este es el problema principal, aún más de las parroquias centrales de Guayaquil, afirma Gustavo Rivadeneira, presidente del Comité de Moradores del Barrio Patrimonial del Salado y líder barrial del distrito 3. Asegura que estos son territorios que menos posibilidades tienen de contar con zonas deportivas por la falta de áreas para construirlas, a diferencia del sur, que tienen los espacios, pero no las instalaciones.

Propuestas desde los barrios

Ante esto, Rivadeneira ha planteado al Cabildo que, en las fiestas julianas, permita que se retome la costumbre de los abuelos: cerrar las calles para realizar actividades deportivas. No obstante, cree que las autoridades deberían crear canchas deportivas en los predios abandonados. Para él, no es suficiente con cerrar las calles los domingos, sino crear espacios permanentes donde todos puedan ejercitarse.

Pero no solo eso, Montoya recomienda que también se incentive otras disciplinas, como el balonmano, básquet, bádminton y tenis. Esto, porque el fútbol no debería ser la única disciplina que se tome en cuenta.

Carencia. Muchas ciudadelas no disponen de áreas para correr ni andar en bicicleta. Los ciudadanos piden que el Municipio cree estos espacios y que sean de acceso público. FLOR LAYEDRA TORRES

Renate Schenker, presidenta del Comité Los Ceibos, esto no solo compete al Municipio, sino también al Gobierno central, porque muchos padres no sacan a sus hijos de la casa por temor a la inseguridad. “Eso se ha vuelto un obstáculo; pero si la juventud está inmiscuida en el deporte, no habrá drogas”.

Para Schenker sería ideal que los torneos interbarriales se fortalezcan para que haya una verdadera integración comunitaria; “que los menores de los barrios marginales vengan y hagan amistades con los niños y jóvenes de acá”. Así, las barreras socioculturales se estrecharían.

¿Qué dice el Cabildo?

En torno al tema, el Municipio aseguró que la próxima semana, el director de Deportes, concederá una entrevista a este medio para conocer los desafíos y realidad de lo que implica una ciudad deportiva.

Visión. El deporte debe fomentarse desde la infancia (siete u ocho años), con la creación de escuelas deportivas barriales.

