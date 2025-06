Guayaquil: Las piletas necesitan de mantenimiento y una visión turística

Varias fuentes de agua no están operativas en la ciudad. Académicos plantean aprovecharlas para mejorar el microclima

Varias piletas y fuentes de agua de Guayaquil no están operativas; estas deberían ser recuperadas para mejorar el ambiente de la ciudad y que sean un elemento que aporte al turismo urbano.

Los elementos acuáticos, como las fuentes y piletas, son un gran atractivo turístico y urbanístico en ciudades de todo el mundo. Guayaquil también cuenta con varias de ellas; sin embargo, algunas no funcionan, y las que lo hacen no logran atraer al ciudadano. Muchos alegan que están descuidadas o que su estructura está desaprovechada.

En el Malecón del Salado, cruzar el puente 5 de Junio solía ser una parada obligatoria para turistas locales y extranjeros. No solo servía para atravesar la avenida Nueve de Octubre, sino también para apreciar la pileta Monumental, ubicada al borde del estero Salado y la ciudadela Ferroviaria. Este sitio era un punto de concentración pública gracias a su espectáculo musical de agua y luces multicolores.

Hoy, esa fuente ya no está operativa, expone José Alberto Medina, docente de la carrera de Turismo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. “Es lamentable no darle mantenimiento”, afirma, pues desincentiva el turismo local. Antes, las personas sabían que al caer la noche podían disfrutar del acto de luces sincronizado con música y chorros de agua. Ahora, no.

¿Qué otras piletas no están activas en la ciudad?

Algo similar ocurre con la pileta musical de la Terminal Terrestre de Guayaquil, ubicada al norte de la ciudad. De los 28 chorros, solo 13 funcionan; la música que antes acompañaba el espectáculo ya no se escucha.

Para Luis Farías, caminar por esa zona rumbo a la parada de buses ya no es lo mismo, pues la fuente ha perdido su atractivo. A su criterio, el Municipio debería darle mantenimiento y, además, mejorar el entorno. “Si funcionaran todas, se vería chévere”, dice. Asegura que, si la estructura estuviera en óptimas condiciones, la gente de cantones cercanos vendría a tomarse fotos; sería un lugar “instagrameable”.

Así lo cree también Liseth Merino, quien compara las fuentes de Guayaquil con las que ha visto en Lima (Perú), Santiago (Chile) y Buenos Aires (Argentina). “En esas ciudades, este tipo de mobiliario urbano no solo embellece, también genera microclimas, invita a la permanencia y fomenta el uso del espacio público. Se han diseñado parques alrededor de juegos de agua y luces; cada vez más familias y visitantes los recorren”, sostiene.

Ambiente. Expertos señalan que los elementos acuáticos reducen el efecto del calor urbano; su eficacia en la disminución de la temperatura radicaría en la circulación del agua. FLOR LAYEDRA TORRES

¿Qué dice el Municipio de Guayaquil?

Según información del Cabildo, de las cinco piletas del Malecón del Salado, solo una -la escultura del pez- no estaría en mantenimiento. En cambio, en la Terminal Terrestre, el mantenimiento está a cargo de la empresa Jeruail S.A. y se afirma que la fuente estaría operativa; sin embargo, en el lugar se constató que no todos los chorros funcionan ni las luces se prenden, como confirmó el personal de seguridad.

Son una oferta para todos, desde el punto de vista económico; este permite contrarrestar la inseguridad a dinamizar un sitio al activarse y a su vez mueve la economía. José Alberto Medina Docente en la carrera de turismo de la UCSG

Más elementos acuáticos que no funcionan

La Fuente de los Leones, en las calles Pedro Moncayo y Vélez, es otra que no está en funcionamiento. María Delgado frecuenta el Parque Centenario y asegura que siempre la ve llena de agua, pero los chorros de agua no están operativos. “Si arreglaran la pileta, porque se ve feo eso, está oxidándose, la gente quisiera hasta tomarse fotos”.

Y no son las únicas. En el Malecón 2000, la pileta Junín está inactiva. Un trabajador comentó que el monumento al jabalí también funcionaba como fuente. “Antes botaba agua del hocico”.

Pese a ello, el Municipio señala que de las 23 piletas del Malecón 2000, apenas tres estarían fuera de servicio: dos en la zona de los Jardines del Malecón y una en el MAAC. La primera está apagada por pedido del concesionario de la exhibición Gigantes Prehistóricos, y la segunda, en espera de mantenimiento.

Turismo. Las fuentes de agua grandes impulsan la economía local y atraen a turistas y locales. FLOR LAYEDRA TORRES

Investigaciones que se han hecho en todo el mundo han evidenciado que cuando se mejora el paisaje urbano, mejora la seguridad y la percepción sobre un lugar. María Virginia Ricaurte Jefe del Laboratorio de Ciudad y Territorio del CDI de la UG

La lista de fuentes de agua que no funciona en la urbe porteña es larga

Otras que están inoperativas son las fuentes de la Gloria y la Gracia que están en la Plaza de la Administración, en el centro. Asimismo, las piletas que están cerca del Museo de la Música Popular, en el Puerto Santa Ana.

En ese mismo sector, en la plaza Galo Plaza Lasso, la fuente de chorro, ubicada junto al río Guayas, tampoco funciona. Así como la pileta que está en el Paseo España, en Las Peñas.

La fuente que está al final de la avenida Kennedy, antes de entrar a Urdesa, está inoperativa; al igual que la que está en el Parque Samanes. En cambio, la pileta de Guayarte, desde 2023, fue deshabilitada; hoy es parte de la plaza.

¿Qué sugieren expertos en turismo?

Para recuperarlos, Medina sugiere levantar un inventario turístico de estos elementos para identificar si son históricos o contemporáneos. Así, “el visitante no solo las percibiría como parte del Malecón 2000, por ejemplo, sino como obras con valor patrimonial o técnico”.

Estética. Al estar operativas las piletas, estas ayudarían a mejorar los espacios públicos; los académicos sugieren que se rescate el valor patrimonial de estos elementos decorativos. FLOR LAYEDRA TORRES

Se debería colocar elementos interpretativos para que las personas comprendan su importancia y su estilo arquitectónico, y se conviertan en lugares con significado. Carla Ricaurte Docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Espol

Además de incluirlas a actividades culturales y turísticas, Ricaurte plantea convertirlas en obras sostenibles y regenerativas, verdaderos oasis urbanos que mejoren el microclima a través del agua y corredores verdes.

Mejoran el medio ambiente

Igualmente, Carla Ricaurte, catedrática de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la ESPOL, resalta que las fuentes dan frescura en una ciudad, donde el calor puede afectar el paseo. Su presencia, bien gestionada, mejora esa vivencia.

Para potenciar su uso turístico, la académica sugiere colocar bancas para la contemplación y enfocar el diseño de las fuentes en que sean visualmente atractivas y “instagrameables”.