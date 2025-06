Peatonalización en Guayaquil: expertos proponen supermanzanas con ejes verdes

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, anunció que la ciudad optará por la peatonalización temporal de varias calles, tanto en el centro como en el norte, específicamente en la ciudadela Urdesa. Sin embargo, para expertos en urbanismo, Guayaquil necesita dar un paso más allá e inclinarse por un modelo urbanístico permanente y ecosostenible, como el de Barcelona, en España: las supermanzanas con ejes verdes.

¿La razón? “Porque lo permanente genera pertenencia, no la temporalidad”, sostiene Sergio Cortés, decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Casa Grande. Un espacio fijo y constante en la ciudad no solo fortalece el sentido de apropiación ciudadana, sino que también se convierte en un punto de encuentro habitual y reconocido.

Estas zonas permanentes, al estar integradas en la trama urbana, ofrecen además una referencia clara para turistas y residentes, subraya el docente. De hecho, algunos sectores del centro de Guayaquil ya han experimentado este tipo de transformación: las calles Imbabura y General Almirante Manuel de Luzárraga, entre Vicente Rocafuerte y Panamá, o el tramo peatonal de la calle Panamá, entre Tomás Martínez y Francisco María Roca, donde el tránsito vehicular está restringido.

Una supermanzana también integra espacios públicos deportivos, culturales y recreativos. Además, juegos infantiles, infraestructuras de equipamientos y mobiliario. Ricardo Pozo Director de carrera de Arquitectura, Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCSG

¿Cuál debería ser la visión urbanística de la ciudad?

No obstante, el enfoque no debe limitarse a lo turístico. Así lo señala María Lorena Sánchez, arquitecta, docente e investigadora de la Universidad de Guayaquil, quien advierte que la ciudad debe concebirse como un ecosistema urbano. Es decir, un entorno donde confluyan infraestructuras, áreas verdes, sociedad y economía. Por ello, propone que el Municipio analice el modelo de Barcelona no como una copia, sino como una herramienta adaptable a la planificación urbana local.

Según Sánchez, una supermanzana está compuesta por bloques de manzanas de aproximadamente 400 metros por lado, donde se restringe el tráfico interno y se prioriza al peatón. Este diseño busca fomentar la interacción social y la movilidad activa (caminar o andar en bicicleta), algo que ya se ha empezado a experimentar en las peatonalizaciones dominicales de Urdesa y el centro.

Centro. La Plaza de la Administración es un paseo peatonal que fue inaugurado en 2002 y contiene una serie de esculturas. Aquí se han instalado carpas comerciales. FLOR LAYEDRA TORRES

Al adaptar este modelo hay que determinar los horarios de carga y descarga de los productos que requieran los locales comerciales, así como la recolección de los desechos generados. María Lorena Sánchez Docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UG

Desde la perspectiva ciudadana, la respuesta ha sido positiva. Nathalia Armijos, residente de Urdesa, considera que la iniciativa ha permitido recuperar el espacio público como lugar seguro para las familias. Pero advierte que un solo día a la semana no es suficiente. “La peatonalización debe ser permanente. Eso lo pueden definir con expertos, pero es urgente. Las calles sin autos no bastan si no hay vida en ellas. El espacio peatonal debe permitir comercio, juegos, encuentros… No solo por unas horas, sino como parte de una rutina”, reflexiona.

Una referencia local de lo que podría convertirse en supermanzana es, a decir de Sánchez, la Plaza de la Administración, en la intersección de las calles Clemente Ballén y Pichincha, una obra ejecutada en el año 2000. Este espacio conecta cuatro manzanas y se ha consolidado como un punto central.

La naturaleza juega un papel importante

Sin embargo, para cumplir plenamente con el modelo, aún necesita integrar un eje verde. Así lo indica Ricardo Pozo, director de la carrera de Arquitectura en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, quien explica que la arborización es uno de los elementos fundamentales del concepto. “No se trata solo de hormigón y pavimento. La vegetación conecta e integra lo que ocurre dentro de la supermanzana”.

Turismo. En los últimos domingos, las calles del centro han permanecido con vida con la peatonalización. La ciudadanía quiere que esa dinámica no se experimente solo un día a la semana. FLOR LAYEDRA TORRES

Barcelona es un modelo de ciudad, un ejemplo de urbanismo mundial. Y si uno toma el trazado, la geometría de lo que es la supermanzana, sí se podría replicar en Guayaquil. Sergio Cortés Decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCG

¿Por qué son importantes las supermanzanas?

Además, los corredores verdes, según Sánchez, generan ecosistemas urbanos y contribuyen a reducir la inseguridad. Estos espacios promueven el comercio y las actividades socioculturales, aunque advierte que deben evitarse excesos como la saturación de quioscos o carretillas, que podrían desvirtuar el objetivo del modelo.

En ese sentido, Cortés enfatiza que la supermanzana no es simplemente una calle para caminar. “Detrás hay una visión de política urbana, recuperación del espacio público, sostenibilidad, reducción del tráfico y de la contaminación tanto atmosférica como sonora”.

Para que funcione adecuadamente, Pozo subraya que el Municipio debe establecer ordenanzas claras: desde cómo operaría internamente una supermanzana, hasta el uso del suelo, la circulación permitida de vehículos o motos, y la velocidad máxima autorizada.

En la calle Panamá, los turistas locales y foráneos gustan no solo de caminar por sus calles peatonalizadas, sino que también se fotografían por cómo está adornado. Flor Layedra Torres

A su juicio, este modelo de supermanzanas con ejes verdes podría adaptarse a la realidad guayaquileña y ser especialmente útil en sectores que buscan repoblamiento familiar, revitalización comercial y desarrollo turístico. Eso sí: el diseño debe pensarse respetando al habitante como eje central del espacio.

Sitios. Este modelo urbano puede aplicarse en barrios antiguos, donde sería posible implementar proyectos para su recuperación.

