Guayaquil a pie: la deuda urbana en beneficio del peatón

Poco a poco, quienes residen en Guayaquil han ido apropiándose del espacio público. Actualmente, varias calles de la ciudad se han peatonalizado temporalmente, durante algunas horas, los domingos; sin embargo, esto no es suficiente para quienes deben movilizarse cotidianamente a pie por la urbe porteña.

Ser peatón no es fácil. Muchos, si deben cruzar la calle de un lado a otro, tienen que hacerlo entre los espacios que dejan los automóviles y motocicletas que no respetan la zona de la cebra; señalética que no siempre está colocada en el pavimento y que comúnmente, los conductores deben imaginársela.

Para Damaris Barrera cruzar por la zona peatonal que está fuera de la Universidad de Guayaquil (UG), es un reto. Revela que “muchos conductores, a pesar de que el semáforo está en rojo, se pasan”, aun cuando el cambio de color se ha generado varios segundos atrás y mientras ella junto con otros estudiantes caminan por la zona de seguridad para el peatón.

LE INVITAMOS A LEER: Murales en las escalinatas: un atractivo por desarrollar en Guayaquil

RELACIONADAS Este es el plan para transformar la zona baja de los viaductos en Guayaquil

Guayaquil y Samborondón: las áreas peatonales de los puentes carecen de cuidado Leer más

Otro de los problemas es el ancho de las aceras. A Mariam Vivanco le da miedo caminar y esperar un bus en angostas veredas, como la que está al frente de la Ciudadela Universitaria, en la avenida Delta. Su mayor temor, manifiesta, es que un carro se desvíe, se suba a la acera y la atropelle. Pero todo cambia cuando se desplaza por el otro extremo; esos pensamientos no la atormentan. Esa área es más espaciosa.

¿Qué recomendaciones ofrecen los urbanistas?

A criterio de Yolanda Poveda, docente e investigadora de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la peatonalización debe ser segura en muchos sentidos y no solo parecerlo. Pero ¿cómo conseguirlo? Para la catedrática, es menester que los espacios públicos gocen de buena iluminación y que sean adecuados para caminar en todos los momentos de la vida, desde la niñez hasta la vejez y para las personas con algún tipo de discapacidad.

LE INVITAMOS A LEER: Guayaquil: Los conductores se quejan de los daños en las juntas de los puentes

Peligro. Muchas calles que son altamente transitadas no cuentan con las señaléticas horizontales; los conductores no suelen respetar el espacio donde deben transitar los peatones. FLOR LAYEDRA TORRES

El problema de seguridad peatonal se debe al alto número de vehículos, especialmente motos, en un espacio limitado; es por eso por lo que se requiere de un enfoque integral. Felipe Espinoza Docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UG

A eso, Sergio Cortés, decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Casa Grande, le agrega que la educación vial es fundamental para que las personas conozcan sobre los elementos del espacio (señaléticas) y cómo se configuran estos para que los conductores puedan hacer una mejor lectura del espacio. Eso lograría que la gente se comporte de mejor manera y sea consciente de que el peatón tiene la prioridad al momento de cruzar la calle.

¿Qué sugerencias han planteado organizaciones internacionales?

En cambio, para Felipe Espinoza, docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UG, es menester que se apliquen las sugerencias que la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial han planteado para la protección de los transeúntes. Entre ellos, la implementación de rompevelocidades un poco antes de la intersección. Esto obligaría a que el conductor frene con cuidado.

LEA TAMBIÉN: Guayaquil: Señaléticas horizontales, un rastro borroso en el camino

Estrechez. Varias aceras de la ciudad son angostas, como la de la avenida del Periodista, a la altura de un centro comercial. A veces, los transeúntes deben bajarse a la calzada. FLOR LAYEDRA TORRES

Guayaquil tiene una temperatura promedio bastante alta por lo que es necesario que en las aceras haya más arborización para que estas generen más sombra y purifiquen el aire.

Yolanda Poveda Docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCSG

Además, se debe replantear la ubicación de semáforos, que estos no estén en la intersección, sino más cerca de la zona de la cebra. Con estos dos recursos, asegura el docente, se crea una franja de refugio para el peatón.

¿Qué otras acciones deberían ejecutarse en Guayaquil?

Por otro lado, los tres catedráticos coinciden en que las aceras deben ampliarse, sobre todo las que concentran mayor tráfico peatonal. Lo que permitiría, expone Cortés, que se abra el campo visual del conductor logrando que este perciba a la gente.

Esto, porque se debe favorecer al más frágil, es decir, al peatón, opina Poveda. Asimismo, denuncia que su reducción ha hecho que los niños no jueguen en ellas, ya que no son seguras, generando problemas de estrés y de ansiedad; “eso no se registraba hace 20 años atrás”.

LE PODRÍA INTERESAR LEER: Daños interminables estropean los pasos a desnivel de Guayaquil

Modelo. El arquitecto Felipe Espinoza pone como ejemplo la ampliación de la acera de la Universidad de Guayaquil, en la avenida Delta; los transeúntes puedan caminar con mayor seguridad. FLOR LAYEDRA TORRES

Debido a que en ocasiones la urbe se inunda o llueve mucho, los murales en la calzada no se distinguen. Es mejor colocar señales lumínicas a uno o dos metros del pavimento. Sergio Cortés Decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCG

Otras propuestas para mejorar la seguridad del peatón

Espinoza sugiere que las zonas comerciales se peatonalicen. Asimismo, por la cantidad de vehículos - en la ciudad se registra cerca de 800.000-, el docente recomienda que se coloquen arbustos en las aceras para que bloqueen los gases tóxicos que emanan los tubos de escape. Y que se implementen las ‘zonas 30’, que el máximo de velocidad sea 30 km/h en escuelas, hospitales y mercados.

También fomentar la circulación más pacífica a través de vías para la bicicleta y el scooter. De esta forma, los expertos afirman que la tasa de muertos por siniestros viales bajaría y mejoraría el ambiente urbano.

Problemas. Según datos de la UG, en 300 km2 circulan 800.000 autos, sobrepasa el aforo vial. Más el aumento de motos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!