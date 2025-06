Del verde al gris: La avenida Isidro Ayora, en Guayaquil, pierde su alma vegetal

Era muy distintivo el inicio de la avenida Isidro Ayora, a la altura de la Avenida de Las Américas, de otras vías del norte de Guayaquil. Las grandes copas verdes de los samanes ofrecían protección de los rayos solares a todos quienes transitaban por este sector, ya sea a pie o en auto. Sin embargo, ahora, ese panorama es cosa del pasado.

Varios de los samanes murieron a causa de la plaga de la cochinilla en este sector; pero el reemplazo de estos árboles sorprende a muchos. Por ejemplo, Maritza Torres, quien vive por la zona, le llamó la atención cuando vio más hormigón que verde. “No entiendo qué hizo el Municipio, pero esto no era así. No parece que fuera la avenida Isidro Ayora”, cuenta.

Para la moradora, pasar por esa intersección le cambiaba el día, cuenta, porque si tenía que esperar a que cambiara el semáforo para seguir, no se angustiaba porque lo hacía bajo la sombra. Pero eso ya no lo podrá hacer más. Por otro lado, Esteban Rodríguez comenta que siente más calor, no se siente la brisa, “no me gusta cómo se ve”.

Vegetación. Estas plantas podrían generar plagas. FLOR LAYEDRA TORRES

¿Qué problemas genera la vegetación sembrada?

Aunque el alcalde Aquiles Álvarez ha expresado que su administración va hacia “una Guayaquil renaturalizada”, a juicio de Celso Yaguana, experto en Ciencia Forestal y docente de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, la falta de reposición de los árboles con especies nativas de la localidad demuestra que no existe una planificación urbanística. Esto, porque ninguna de las vegetaciones son nativas, sino especies introducidas.

Y es que esto es uno de los graves problemas de la urbe porteña, recalca Natalia Molina, bióloga, investigadora y docente de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Espíritu Santo, porque estas traen consigo especies de insectos que pueden ser invasoras y atacan a la vegetación urbana. En 2021, recuerda la experta, el arbolado de Guayaquil fue declarado en emergencia por una plaga introducida de Colombia: la cochinilla acanalada. A eso se suma la plaga que se registró en 2024, con la cochinilla rosada.

Entre las plantas que se han colocado están las ixoras, helechos y la cycas revoluta; esta última es originaria de la India y la llaman comúnmente palma salgo, palma de iglesia o falsa palmera. Aunque los helechos y las cycas tienen una agradable apariencia, expone Xavier Cornejo, biólogo y docente de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, estas demandan ciertos niveles de agua y, al no cubrir esos requerimientos, se deterioran. Varias ya lucen marchitas.

Área. Antes, en esta zona había árboles que daban sombra; ahora ninguna de las plantas colocadas cumplirá esa función. FLOR LAYEDRA TORRES

Hay que fortalecer la identidad cultural; decimos que este país es megadiverso, pero el extranjero halla las plantas de otros países y no lo nuestro. Xavier Cornejo Docente de la Facultad de Ciencias Naturales de la UG

¿Qué plantas se deberían sembrar en Guayaquil?

Es por esto por lo que los expertos recomiendan que se siembren especies nativas, que demandan menos agua y que, a su vez, pueden permanecer con buena apariencia a lo largo del año. Además, ilustra Cornejo, ofrecen un ramaje que sirve para atenuar el impacto del exceso de contaminación acústica y que puede servir de descanso de las aves, así como sus flores sirven de alimento para la entomofauna, como para los colibríes.

El botánico Yaguana recomienda que en los parterres se planten el moyuyo, un arbusto que crece hasta los cuatro metros de altura y da sombra. También el guayacán, un árbol llamativo por su floración, el cual tendría un resultado magnífico para los turistas nacionales y foráneos.

La tecoma, una especie que es pariente del guayacán, de otro género en la misma familia de las bignoniáceas, podría ser otra opción, sugiere Cornejo. Entre sus ventajas está que sus raíces no afectarían la construcción del parterre; en la época seca no requiere estar sometida al riego constante y es cuando florece, pero en la lluviosa, produce más cantidad de hojas. “Es una especie semidesértica, por lo que no se queda sin follaje en ninguna estación del año”.

Riego. Los helechos requieren de sombra y de agua, sino se marchitan. FLOR LAYEDRA TORRES

Si la urbe sigue cometiendo errores, otras ciudades lo harán también; Guayaquil debiera ser ejemplo del uso de la diversidad botánica nativa del bosque seco. Natalia Molina Docente de la Escuela de Ciencias Ambientales de la UEES

El Municipio de Guayaquil tiene información sobre qué plantas sembrar

Por su parte, Molina aconseja que se coloquen arbustos nativos del bosque seco, los cuales reducirían un poco el riego. La docente indica que, al Cabildo, en 2021, se le entregó un documento denominado ‘Guía de biodiversidad de Guayaquil’, donde, al final, está una tabla donde se indica qué plantas nativas del bosque seco tropical pueden ir en los diferentes espacios de la ciudad.

Al respecto, EXPRESO solicitó una entrevista con un vocero de la entidad para tratar este tema, pero hasta el cierre de la edición no contestaron; solo enviaron un listado de las plantas sembradas.

No nativas. El Cabildo indicó que las plantas son: cycas revolutas, tabebuia caraiba, ixoras coccineas, asparragus sprengeris y nephrolepis cordifolia.

