Marcha en Guayaquil motivó control de asistencia a funcionarios

La Contraloría dispuso control de asistencia a funcionarios del Municipio de Guayaquil durante la marcha de apoyo al alcalde

La Contraloría General del Estado dispuso el control de asistencia de funcionarios municipales durante la denominada “Marcha ciudadana de apoyo al alcalde de Guayaquil”, realizada el 12 de febrero de 2026 a las 15:00 en el Parque Centenario.

El documento, fechado el 12 de febrero de 2026 y suscrito por Gabriel Sulca, subcontralora de Auditoría, señala que la medida se adoptó en atención a la información difundida en medios de comunicación sobre la convocatoria a la movilización.

Control a funcionarios del Municipio de Guayaquil

En el oficio se dispuso que las Unidades de Auditoría Interna del Municipio de Guayaquil y de las Empresas Públicas Municipales realicen el control de asistencia, en coordinación con las respectivas unidades de talento humano.

El documento precisa que, una vez ejecutados los controles, las novedades encontradas serán puestas en conocimiento de la Dirección Provincial de Guayas.

La tarima instalada en la avenida Malecón Simón Bolívar fue desmontada y las autoridades inventaron un escenario. Carlos Pino

Contraloría: control vehicular a nivel nacional

De forma paralela, la Contraloría recordó que a nivel nacional se ha dispuesto el uso adecuado de los vehículos estatales.

Este antecedente se remonta a agosto de 2025, cuando se registró una movilización convocada por el presidente de la República para el martes 12 de agosto.

En un documento fechado el 8 de agosto de 2025, se dispuso a la Dirección Nacional de Auditoría de Deuda Pública y Finanzas, como unidad coordinadora del operativo de control vehicular denominado “Primer Grito de la Independencia”, coordinar el control que debían ejecutar las unidades de auditoría interna a escala nacional.

Desde la Contraloría se indicó que controles similares se realizaron en la marcha convocada por el presidente, como parte de los procedimientos habituales de fiscalización del uso de recursos públicos.

