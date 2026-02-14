Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

contraloria
Fachada de la Contraloría General del Estado.Cortesía

Marcha en Guayaquil motivó control de asistencia a funcionarios

La Contraloría dispuso control de asistencia a funcionarios del Municipio de Guayaquil durante la marcha de apoyo al alcalde 

La Contraloría General del Estado dispuso el control de asistencia de funcionarios municipales durante la denominada “Marcha ciudadana de apoyo al alcalde de Guayaquil”, realizada el 12 de febrero de 2026 a las 15:00 en el Parque Centenario.

El documento, fechado el 12 de febrero de 2026 y suscrito por Gabriel Sulca, subcontralora de Auditoría, señala que la medida se adoptó en atención a la información difundida en medios de comunicación sobre la convocatoria a la movilización.

RELACIONADAS

Control a funcionarios del Municipio de Guayaquil

En el oficio se dispuso que las Unidades de Auditoría Interna del Municipio de Guayaquil y de las Empresas Públicas Municipales realicen el control de asistencia, en coordinación con las respectivas unidades de talento humano.

El documento precisa que, una vez ejecutados los controles, las novedades encontradas serán puestas en conocimiento de la Dirección Provincial de Guayas.

Marcha en Guayaquil
La tarima instalada en la avenida Malecón Simón Bolívar fue desmontada y las autoridades inventaron un escenario.Carlos Pino

Contraloría: control vehicular a nivel nacional

De forma paralela, la Contraloría recordó que a nivel nacional se ha dispuesto el uso adecuado de los vehículos estatales.

Este antecedente se remonta a agosto de 2025, cuando se registró una movilización convocada por el presidente de la República para el martes 12 de agosto.

En un documento fechado el 8 de agosto de 2025, se dispuso a la Dirección Nacional de Auditoría de Deuda Pública y Finanzas, como unidad coordinadora del operativo de control vehicular denominado “Primer Grito de la Independencia”, coordinar el control que debían ejecutar las unidades de auditoría interna a escala nacional.

RELACIONADAS

Desde la Contraloría se indicó que controles similares se realizaron en la marcha convocada por el presidente, como parte de los procedimientos habituales de fiscalización del uso de recursos públicos.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Marcha en Guayaquil motivó control de asistencia a funcionarios

  2. Elecciones seccionales serán el 14 de febrero 2027: CNE declaró inició del proceso

  3. EN VIVO | Liverpool vs Brighton HOY: Hora y canales dónde ver el duelo de la FA Cup

  4. Barcelona SC vs Argentinos Jrs. precio de entradas y señal EN VIVO de Libertadores

  5. Menor fue encontrado en billar durante operativo nocturno en el sur de Quito

LO MÁS VISTO

  1. Noboa en Guayaquil: ¿Por qué "hacer base" no es un traslado de sede oficial?

  2. ¿Qué alternativas se analizan frente al alza de la tasa de basura en Quito?

  3. Dónde ver Barcelona SC vs Aucas HOY: Hora y canales EN VIVO en la Noche Amarilla

  4. Municipio de Guayaquil dedica vía en Urdenor a líder de Turquía: ¿quién fue Atatürk?

  5. El gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo enfrenta causa penal por peculado

Te recomendamos