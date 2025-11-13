Ariana Grande sufre ataque de fan durante una premiere: Cynthia Erivo la defiende

Ariana Grande fue sorprendida por un seguidor durante la premier de Wicked: For Good en Singapur. Erivo enfrentó al sujeto

Ariana Grande y Cynthia Erivo durante la premiere de ‘Wicked: For Good’ en Londres, el 10 de noviembre.

Wicked: For Good se estrena el próximo 21 de noviembre en salas de cine, pero la premiere celebrada el 13 de noviembre en Singapur le 'regaló' a Ariana Grande un momento totalmente incómodo.

Entre la multitud, un hombre identificado como Johnson Wen, de raíces chino-filipinas, saltó la barrera de seguridad y se abalanzó sobre la cantante de 7 Rings.

Ariana lucía aterrorizada mientras los demás fans gritaban desde lejos. En ese instante, mientras Wen la rodeaba con el brazo y la sostenía de manera agresiva, su coprotagonista, Cynthia Erivo, reaccionó rápidamente, empujando levemente al sujeto mientras le exigía que se apartara.

Michelle Yeoh, quien también se encontraba junto al dúo, observaba la situación visiblemente asustada, pero no soltó la mano de Ariana, quien la sostenía con fuerza mientras Erivo enfrentaba al agresor. En cuestión de segundos, el equipo de seguridad intervino para retirar al hombre y auxiliar al trío de actrices.

Cynthia Erivo protects Ariana Grande from a ‘Wicked: For Good’ premiere attendee. pic.twitter.com/XQBeQJWZsI — Pop Base (@PopBase) November 13, 2025

Ariana vivió un momento turbulento, aunque no sufrió heridas físicas. Sin embargo, el hecho generó preocupación entre sus seguidores debido a su historial de salud, ya que padece trastorno de estrés postraumático (TEPT) y ansiedad severa desde el atentado ocurrido en su concierto de Manchester en 2017.

El agresor, Johnson Wen, ya contaba con antecedentes de comportamientos similares en eventos públicos. Entre ellos, invadir la cancha durante la final de la Copa Mundial de Cricket 2023, donde llevaba mensajes pro-Palestina, y acercarse a celebridades en conciertos de artistas como Katy Perry, The Weeknd y The Chainsmokers.

Previo al incidente, Wen había mostrado sus intenciones en redes sociales y, tras el ataque, publicó un video en Instagram con la leyenda: “Querida Ariana Grande, gracias por dejarme saltar contigo por la alfombra amarilla.”

Posteriormente, subió una historia en la misma red social asegurando que estaba libre tras haber sido arrestado, aunque hasta el momento no se ha confirmado si fue detenido formalmente.

La relación de Ariana Grande con Cynthia Erivo

El rodaje de Wicked fue el punto de partida que catapultó la amistad entre Ariana Grande y Cynthia Erivo, una conexión que la secuela Wicked: For Good solo fortaleció. Ambas se conocieron por primera vez en casa de Ariana, donde pasaron más de cinco horas conversando y descubrieron que sus voces armonizaban perfectamente.

Meryl Streep y Anne Hathaway vuelven en ‘El diablo viste a la moda 2’ | Tráiler Leer más

Desde entonces, decidieron cuidarse mutuamente, lo que consolidó su vínculo tanto dentro como fuera del set. Incluso, comparten un tatuaje a juego en la mano, símbolo, que según ellas, es la experiencia y la unión que las marcó en la película de Jonathan Murray Chu.

Ariana ha descrito a Cynthia como “la mejor cantante del mundo”, y aseguró que actuar junto a ella fue el mayor privilegio de su carrera profesional. Por su parte, Erivo ha destacado la pasión y la profundidad que Ariana aporta a su personaje.

Ambas artistas se han convertido en apoyo emocional, algo que quedó demostrado durante la premiere, donde Cynthia no dudó en defender a su compañera y demostrar su lealtad.

RELACIONADAS Jonathan Bailey sí canta en Wicked

A pesar del ataque, Ariana publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, escribiendo: “Hola y te amo, Singapur”, acompañado de una serie de fotos luciendo un vestido rosa brillante.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!