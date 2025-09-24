Mira aquí el tráiler de ‘Wicked 2: For Good’: detalles y revelaciones

El universo de Wicked regresa a la gran pantalla con su segunda entrega. Universal Pictures presentó el tráiler oficial de Wicked 2: For Good, que llegará a los cines en noviembre de 2025 y promete cerrar con broche de oro la historia inspirada en el famoso musical de Broadway.

En este nuevo adelanto se muestran escenas cargadas de emoción y música, donde destacan las interpretaciones de Ariana Grande (Glinda) y Cynthia Erivo (Elphaba). La secuela explorará los desenlaces de la primera parte, revelando el destino de ambas protagonistas y su vínculo con el mundo de Oz.

Mira aquí el tráiler de Wicked: For Good

Todo lo que se sabe de Wicked 2: nuevo título y confirman fecha de estreno Leer más

¿Qué revela el tráiler de Wicked 2: For Good?

El tráiler ofrece una mirada más profunda a los conflictos entre las brujas, así como al trasfondo político y mágico que envuelve a Oz. Además, los fanáticos podrán disfrutar de nuevas adaptaciones musicales y de un despliegue visual que promete superar a la primera película.

¿Cuándo se entrena Wicked 2?

La cinta tiene previsto su estreno el 21 de noviembre de 2025 en salas de cine internacionales. Con ello, se completa la adaptación cinematográfica en dos partes de la exitosa obra teatral que ha conquistado a millones en Broadway desde 2003.

La saga Wicked se ha convertido en uno de los musicales más exitosos de todos los tiempos, con canciones icónicas y una historia que ofrece otra perspectiva del clásico El Mago de Oz. Ahora, con el cierre de esta duología en el cine, se espera que la producción alcance gran acogida a nivel mundial.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.