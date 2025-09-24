Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Imagen oficial de ‘Wicked 2: For Good’. la segunda entrega de la adaptación del musical.
Imagen oficial de ‘Wicked 2: For Good’. la segunda entrega de la adaptación del musical.TOMADO DE @wickedmovie

Mira aquí el tráiler de ‘Wicked 2: For Good’: detalles y revelaciones

Universal Pictures lanzó el tráiler oficial de Wicked 2: For Good, la esperada segunda parte del musical

El universo de Wicked regresa a la gran pantalla con su segunda entrega. Universal Pictures presentó el tráiler oficial de Wicked 2: For Good, que llegará a los cines en noviembre de 2025 y promete cerrar con broche de oro la historia inspirada en el famoso musical de Broadway.

RELACIONADAS

En este nuevo adelanto se muestran escenas cargadas de emoción y música, donde destacan las interpretaciones de Ariana Grande (Glinda) y Cynthia Erivo (Elphaba). La secuela explorará los desenlaces de la primera parte, revelando el destino de ambas protagonistas y su vínculo con el mundo de Oz.

Mira aquí el tráiler de Wicked: For Good

wicked

Todo lo que se sabe de Wicked 2: nuevo título y confirman fecha de estreno

Leer más

¿Qué revela el tráiler de Wicked 2: For Good?

El tráiler ofrece una mirada más profunda a los conflictos entre las brujas, así como al trasfondo político y mágico que envuelve a Oz. Además, los fanáticos podrán disfrutar de nuevas adaptaciones musicales y de un despliegue visual que promete superar a la primera película.

¿Cuándo se entrena Wicked 2?

La cinta tiene previsto su estreno el 21 de noviembre de 2025 en salas de cine internacionales. Con ello, se completa la adaptación cinematográfica en dos partes de la exitosa obra teatral que ha conquistado a millones en Broadway desde 2003.

RELACIONADAS

La saga Wicked se ha convertido en uno de los musicales más exitosos de todos los tiempos, con canciones icónicas y una historia que ofrece otra perspectiva del clásico El Mago de Oz. Ahora, con el cierre de esta duología en el cine, se espera que la producción alcance gran acogida a nivel mundial.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Oferta de diésel prémium se desploma en la Refinería Esmeraldas

  2. Mira aquí el tráiler de ‘Wicked 2: For Good’: detalles y revelaciones

  3. Gran Cava Supermaxi: un lanzamiento entre copas y experiencias

  4. Estrenos de cine en Ecuador 25 de septiembre 2025: acción, terror, animación y drama

  5. Crítica de cine. Una batalla tras otra, ¿la cinta más fuerte de Paul Thomas Anderson?

LO MÁS VISTO

  1. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  2. Adultos mayores asistirán a la audiencia por el atraso en la devolución del IVA

  3. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  4. Once Caldas vs Independiente del Valle HOY: Hora y dónde ver EN VIVO la Sudamericana

  5. Paro nacional 2025: minuto a minuto de la protesta en Ecuador hoy, 24 de septiembre

Te recomendamos