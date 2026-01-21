Anahí y Alfonso Herrera se juntan: Netflix estaría detrás del motivo

Los actores de Rebelde y exintegrantes de RBD son tendencia por un clip en redes sociales

Anahí y Alfonso Herrera compartieron la tarde del 21 de enero un breve video en redes sociales que generó una inmediata reacción entre sus seguidores. La publicación marcó el primer registro reciente en el que ambos aparecen juntos tras su participación en la telenovela Rebelde (2004), proyecto que consolidó sus carreras y los convirtió en referentes de una generación.

¿Por qué están juntos Anah´y Poncho?

En el clip, difundido en Instagram, ambos aparecen de espaldas y, tras unos segundos, se giran para mirarse de frente. La escena remite de forma directa a una secuencia de apertura televisiva. El video superó los 11 millones de reproducciones hasta el cierre de esta nota y solo incluye un texto: “MyM”, en alusión a Mía Colucci y Miguel Arango, la pareja que interpretaron en la ficción.

La publicación reavivó el interés por conocer el motivo del reencuentro. De acuerdo con versiones que circularon horas después, todo apunta a que se trataría de una pieza promocional vinculada al regreso de Rebelde al catálogo de Netflix. La plataforma anunció la reposición de la serie en Brasil poco antes de que Anahí y Poncho Herrera dieran señales públicas de estar trabajando juntos.

ISSO NÃO É UM TREINAMENTO.



A novela mexicana REBELDE chega dia 7 de fevereiro. ❤️📚 pic.twitter.com/gontkYZPrg — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) January 21, 2026

El momento también resulta significativo por el tiempo transcurrido desde su última aparición conjunta en un evento público. La anterior ocasión en la que se los vio compartir escenario fue en 2009, durante la ceremonia de los MTV Latin America Awards, cuando el fenómeno de RBD aún mantenía una presencia activa en la industria musical y televisiva.

Por ahora, ni los actores ni la plataforma han confirmado oficialmente el alcance del proyecto. Sin embargo, la reacción en redes sociales confirma que el interés por Rebelde y sus protagonistas sigue vigente, más de dos décadas después de su estreno.

