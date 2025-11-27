Wilman Terán demanda al SNAI por su traslado a la cárcel del Encuentro

Terán argumenta que el traslado es ilegal y constituye un desacato a una sentencia de habeas corpus de 2024

El extitular del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán impulsa una nueva acción legal contra el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).

13 días después de ser reubicado desde la Cárcel 4 de Quito hacia el Centro de Rehabilitación Social “El Encuentro” en Santa Elena, el exfuncionario presentó un recurso de apelación. Terán califica el acto administrativo como un “traslado forzoso e ilegal”, sosteniendo que constituye un abierto desacato a una sentencia constitucional de habeas corpus dictada en 2024, por las juezas Enma Tapia y Katerine Muñoz, de la Corte Nacional de Justicia.

"Quítense de la cabeza la novelería": Reimberg sobre visita del Defensor a la cárcel Leer más

En su momento, dicho fallo generó un allanamiento a las juezas, pues en el caso de Tapia, su hijo fue contratado en la Judicatura durante la administración de Terán.

RELACIONADAS Madre de Jorge Glas pide que el Gobierno lo traslade a un hospital

El argumento de Terán para impugnar su traslado se basa en un fallo de Tapia y Muñoz, que considera al exfuncionario víctima de “tratos crueles, inhumanos y degradantes” en el penal de máxima seguridad La Roca.

Una sentencia que lo protege

Esa sentencia no solo dispuso el cambio de prisión en un plazo perentorio de 48 horas, sino que también estableció garantías esenciales para que Terán pudiera ejercer su defensa. Entre estas, se incluía el acceso a equipos electrónicos y herramientas de trabajo por al menos ocho horas diarias en espacios adecuados con conexión a internet, y el derecho a visitas de sus abogados sin restricción alguna de horarios ni necesidad de agenda previa. Todo estas facilidades no tendría en la cárcel del Encuentro, de máxima seguridad.

RELACIONADAS Oficialismo arrebata al correísmo la fiscalización de la Cárcel del Encuentro

De hecho, Terán indica que se le prohibe visitas; la custodia está a cargo de militares y habría restricción total del contacto abogado-privado de libertad. Además se queja del “rapado forzoso del cabello” como un protocolo de ingreso de los presos a ese centro.

Antecedente. Wilman Terán tiene sentencias por los casos Metástasis; Independencia Judicial y Pantalla sobre corrupción judicial.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ