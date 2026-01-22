Juicio político a Mario Godoy: escenarios para que el caso llegue a la Asamblea 

No hay posibilidad de que el proceso se estanque en Fiscalización. Todo dependerá de sugerencia al Pleno

Un mes y cinco días han transcurrido desde que una columna de opinión destapó el escándalo por presuntas presiones en el caso del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan. El hecho salpicó al presidente del máximo órgano administrativo del sistema de justicia ecuatoriano, Mario Godoy, quien, de forma paradójica, es la única autoridad que hasta ahora parece no enfrentar consecuencia alguna.

En poco más de un mes, su mano derecha, Henry Gaibor, exdirector provincial de la Judicatura -de quien se presume aparece en un audio conversando con el juez anticorrupción Carlos Serrano sobre el caso Srdan-, presentó su renuncia.

También dejó el cargo el ahora expresidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing. La presión al interior del máximo tribunal lo llevó a tomar esa decisión. Suing fue quien incluyó a Godoy en la terna para la elección del titular de la Judicatura, proceso que estuvo a cargo del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

Asimismo, el juez anticorrupción Serrano, quien denunció las presiones en el caso del narco serbio, salió del país, aunque permanece en el cargo.

El frente abierto en la Asamblea

El caso es investigado por la Fiscalía. En paralelo, avanza el proceso de juicio político en la Asamblea Nacional. En la práctica, este trámite podría darle a Godoy alrededor de un mes y medio de oxígeno mientras se cumplen las etapas legislativas.

El informe sobre el enjuiciamiento político, en el escenario más ágil, estaría listo el próximo 15 de febrero. Su aprobación y posterior envío para el tratamiento en el Pleno podrían extenderse hasta el 20 de febrero, en caso de que la mesa legislativa solicite una prórroga.

Hay que recordar que la calificación del proceso en la Comisión de Fiscalización fue aprobada por unanimidad, con el respaldo de los 10 integrantes de la mesa. El correísmo prevé que el caso llegue al Pleno, aunque en esta fase será clave la forma en la que el trámite avance hacia esa instancia.

Los escenarios posibles

El experto en Derecho Parlamentario, Gonzalo Muñoz, dijo que existen tres escenarios. El primero contempla la aprobación del informe con la recomendación de enjuiciar a Godoy. Otra opción es que la mesa emita un informe con la sugerencia al Pleno de archivar el juicio político.

Mario Godoy compareció en la Asamblea el 5 de enero de 2026. Cortesía: Asamblea/ Flickr

Finalmente, puede ocurrir que no haya consenso para aprobar el informe y que el presidente de la comisión, Ferdinan Álvarez, remita un informe de posiciones. En ese documento, cada integrante de la mesa expondrá su postura frente al caso de Mario Godoy.

En ninguno de los escenarios el proceso puede quedarse en la comisión. El exasambleísta Héctor Muñoz recordó que se aprobó una reforma con ese objetivo, para que, en última instancia, sea el Pleno del Parlamento el que tome la decisión sobre la interpelación.

CRONOGRAMA DE JUICIO POLÍTICO

Según lo explicó Gonzalo Muñoz, el trámite en el Pleno variará dependiendo de la resolución de la comisión. Si la recomendación es enjuiciar, la censura y destitución deberá resolverse con 101 votos.

En cambio, si se produce alguno de los otros dos escenarios, el Pleno tendrá que decidir primero si el proceso continúa o no. Para ello se requerirán 77 votos, correspondientes a la mayoría absoluta. Solo después de esa decisión podría darse paso al juicio político y a la votación final sobre la censura y destitución.

ADN escoge la cautela como estrategia

En una entrevista concedida el lunes pasado a Radio Sucesos, Álvarez señaló que el juicio se llevará adelante con argumentos. “No un juicio político con supuestos, presiones políticas ni mediáticas. La comisión no persigue; no protege a nadie”, manifestó.

En la práctica, ADN ha sido el bloque con mayores reservas frente al juicio político contra Godoy y, bajo el argumento de evitar un “show político”, ha evitado fijar una posición clara sobre una eventual destitución.

Ahora, según Héctor Muñoz, lo importante es que el proceso no se dilate más. Él recordó que hay un hueco legal que no establece plazo para que se socialice el informe a todos los asambleístas. Solo después de dicha socialización, el presidente de la Asamblea Niels Olsen tendrá un lapso de cinco días para convocar y tratar el punto en el Pleno.

