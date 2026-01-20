Denunciante de Godoy: “Vengo a reivindicar a los jueces honestos como Carlos Serrano”

Jorge Moreno Ordóñez denunció en la Fiscalía a Mario Godoy, presidente de la Judicatura, a su entorno y a vocales del CPCCS

Jorge Moreno, exdiputado nacional acudió a la Fiscalía para reconocer su denuncia contra Mario Godoy y otros.

Jorge Moreno Ordóñez, diputado en los años 80, pidió a la Fiscalía General del Estado que investigue a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura; a su esposa, Dolores Vintimilla; y a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, por presunta delincuencia organizada, tráfico de influencias y fraude procesal.

Este martes 20 de enero de 2026, el ciudadano acudió al Ministerio Público para reconocer firma y rúbrica y ampliar su versión sobre los hechos que conoce.

“Vengo a reivindicar a los jueces honestos como el doctor Carlos Serrano, que se ha atrevido a romper este círculo vicioso que está asfixiando a la justicia ecuatoriana”, dijo Moreno.

Su denuncia se centra en dos hechos: la designación de Godoy a través del Consejo de Participación Ciudadana y las amenazas y presuntas presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano. Sin embargo, ayer anunció que pedirá a la Fiscalía que amplíe la investigación hacia José Suing, expresidente de la Corte Nacional de Justicia, por su rol en la inclusión del nombre de Godoy en la terna que terminó designándolo en la Judicatura.

Incluir a José Luis en la investigación

El pedido de incluir a Suing ocurre en medio del proceso de juicio político que enfrenta Godoy en la Asamblea, donde legisladores del correísmo han cuestionado no solo su gestión, sino también el contexto de presiones internas relacionadas con el caso Euro2024.

Se trata de un juicio por lavado de activos contra el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan. Según la denuncia del juez Serrano, el entonces director de la Judicatura de Pichincha, Henry Gaibor, y amigo de Godoy, le habría insinuado que emita un fallo favorable al narcotraficante.

“Godoy fue nombrado ilegal e inconstitucionalmente, además, que han pretendido liberar a un delincuente públicamente reconocido con el narcotráfico" . Y agregó: “Recogemos un clamor ciudadano de la abrumadora mayoría de ecuatorianos, que queremos justicia. No queremos que la justicia esté subordinada al poder político corrupto del Estado ni que esté al servicio de los delincuentes del narcotráfico internacional”, agregó Moreno.

Suing siempre ha negado que la inclusión de Godoy en su terna, pese a haber dicho que no lo haría, haya sido un favor político al Ejecutivo, que a su vez otorgó a su hijo un cargo de secretario en la sede diplomática en Barcelona. Suing ha señalado que se trata de un cargo político, pero no de un favor político.

