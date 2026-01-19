El rol sin control ni regulación de los troles en el respaldo a Mario Godoy

Mensajes coordinados y cuentas falsas acompañan la conversación sobre el presidente de la Judicatura

La defensa de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, se traslada a redes sociales con campañas de desinformación y hostigamiento digital hacia ciudadanos críticos.

No se trata de unos cuantos mensajes agresivos o información imprecisa, sino de acciones coordinadas, masivas, orientadas a influir, intimidar y distorsionar la conversación pública. Estas operaciones son costosas, pero la Contraloría General del Estado no ha investigado, al menos de lo que es público, si hay uso de recursos públicos.

En estas campañas participan fábricas de troles (cientos de cuentas falsas) y medios digitales, cuya actividad principal es difundir propaganda a favor del Gobierno y sostener la imagen de Godoy, quien enfrenta un juicio político por las amenazas y presiones que denunció el juez anticorrupción Carlos Serrano para que fallara a favor del narcotraficante Jezdimir Srdan en una causa de lavado de activos.

El 4 de enero, después de que se difundieran las fotografías del ciudadano serbio presuntamente amenazando al juez, los medios progobierno intentaron posicionar la narrativa de que el narcotraficante se pasaba el dedo por la garganta para decir “aquí (en la cárcel) me matan”.

Campaña coordinada

Para amplificar la campaña, el subdirector nacional de Información y Promoción Institucional, Javier Gómez Pianda, utilizó el chat oficial de prensa del Consejo de la Judicatura, en donde difundió ese mensaje, el 4 de enero, a las 20:17.

Como un tercer paso se sumaron los troles o cuentas falsas. Por ejemplo, el usuario de X @JoseC_astro escribió: “Carlos Serrano usó un gesto sacado de contexto para fingir que su vida corría peligro”. Sin embargo, EXPRESO rastreó la fotografía. Esta fue sacada de Pinterest. Se trata de una cuenta falsa que se conecta desde Canadá.

La comparecencia de Godoy en la Asamblea

El 5 de enero, Godoy compareció ante la Asamblea Nacional. No respondió a los cuestionamientos de fondo, pero aseguró que existía un plan en su contra articulado por una veintena de ciudadanos.

Entre los señalados mencionó al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez; al penalista Felipe Rodríguez; al propio juez Serrano; a la activista política Gabriela Panchana; a la exvocal del Consejo de la Judicatura Solanda Goyes; e incluso a la exministra de Gobierno, María Paula Romo.

Ese mismo día, la campaña de cuentas troles consistió en difundir imágenes elaboradas con inteligencia artificial que conectaban a todos los críticos de Godoy, en un intento de manipular la opinión pública.

“El juez Serrano es la pieza clave de María Paula Romo y Guillermo Lasso”, escribió la usuaria de X @gomez_silv73459. La cuenta fue creada en noviembre de 2025, tiene apenas nueve seguidores y utiliza la fotografía de un joven. Una búsqueda inversa de imágenes en Google reveló que la imagen fue tomada y que, de otra red social, la cuenta se conecta desde Venezuela.

En la elección del presidente encargado de la Corte de Justicia

Para el 12 de enero, durante la elección del presidente encargado de la Corte Nacional, tras la renuncia de José Suing, a quien varios magistrados pedían que se apartara por su participación en la designación de Godoy, las cuentas troles se activaron.

Los ataques se concentraron en los jueces Marco Rodríguez y Enma Tapia. Para ello se utilizaron gráficos generados con inteligencia artificial y mensajes infamatorios, replicados de forma coordinada.

El 15 de enero, después de que el Colegio de Abogados de Pichincha colocara un cartel en su edificio exigiendo la renuncia del presidente de la Judicatura, las cuentas troles redirigieron sus ataques a Paúl Ocaña, presidente del gremio.

El Colegio de Abogados de Pichincha colocó en su sede, en Quito, una pancarta en la que "exige" la renuncia de Mario Godoy, a la presidencia del Consejo de la Judicatura. Foto: Gustavo Guamán/ EXPRESO

Entre las cientos de cuentas anónimas, dos destacan por su nivel de actividad y agresividad. La primera se identifica como @CarlitaDanzing. Se presenta como agrónoma, pero en realidad utiliza la imagen de una mujer de 51 años, que viven en una zona rural de Nicaragua. A través del buscador de imágenes de Google se pudo establecer la fotografía de esta mujer fue sacada de la página de la fundación We Effect.

Esta cuenta, opera ‘hater’: un tipo de usuario utiliza lenguaje agresivo e intenta provocar, deslegitimar o desgastar emocionalmente a sus objetivos, según describe el Oxford Internet Institute, en un estudio sobre las distintas formas de manipulación en redes sociales.

El 6 de enero, por ejemplo, @CarlitaDanzing respondió directamente a Samantha Lozada, exdirectora del Consejo de la Judicatura de Orellana. La exfuncionaria ha señalado que fue amenazada y atacada por hombres armados tras denunciar a funcionarios judiciales de su provincia con vínculos con el crimen organizado.

La cuenta sin identificar publicó la fotografía de uno de los pasquines intimidatorios que Lozada recibió en su domicilio y la acusó de recibir dinero de la mafia.

La segunda cuenta que destaca por los ataques sistemáticos contra los críticos de Godoy es @Ecu_Informado, antes conocida como El Peso del Mazo. Entre sus seguidores consta Fausto Jarrín, asesor de la Presidencia y amigo de Godoy.

La cuenta fue creada hace más de un año, en el contexto de la disputa entre Godoy y la exvocal del Consejo de la Judicatura Solanda Goyes. Y desde entonces intenta deslegitimar a los que critican a la Judicatura.

