Judicatura: Solanda Goyes increpa a Mario Godoy

En medio de la sesión de este jueves 27 de febrero del 2025, que empezó a las 13:40, Solanda Goyes intervino. Apoyó a su colega Yolanda Yupangui, en cuanto a los reparos a la propuesta para designar a los delegados del Pleno del Consejo de la Judicatura, para integrar el Consejo Directivo de la Escuela de la Función Judicial. Y de pronto hizo un reclamo, por la desvinculación de personal, que el presidente Mario Godoy intentó cortar.

¿Qué dijo la vocal Goyes?

La vocal Solanda Goyes comentó: "No se pueden tomar decisiones sin tener conocimiento a profundidad de lo que a posterior deberán ser responsables. Desde el análisis realizado y lo he manifestado desde hace varios días, las direcciones nacionales y la Dirección General toman atribuciones y llevan al pleno para que solo alce la mano. Esa no es la característica de un cuerpo colegiado".

La abogada Goyes repitió que el cuerpo colegiado es el que asume la responsabilidad, por lo que tiene que conocer a profundidad (los hechos). Y enseguida criticó: "... están desvinculando personas, colocando personas, que uno no conoce, seguramente son muy conocidos del director general y de la directora de la Escuela".

¿Cuál fue la reacción de Mario Godoy?

Haga lo que usted considere hacer señora vocal. En esta institución y en todas las instituciones, NJS es Nivel Jerárquico Superior. Mario Godoy

Godoy le pidió: "céntrese en el punto del orden del día doctora Solanda Goyes, dejando de hacer calificaciones en contra de los servidores. Le solicito respeto para todas las áreas, sin hacer calificaciones a personas".

La vocal Goyes le recordó que ella coloca por escrito sus puntos de vista. Y Godoy replicó: "Haga lo que considere correcto". Goyes dijo: "tiene que escuchar. Los directores son subalternos del pleno del Consejo de la Judicatura, dado que no hubo el respeto a que tengamos conocimiento de designaciones".

La pelea siguió, cuando Godoy tomó la palabra y felicitó a Yupangui por su proceder. Y aseguró que él actuaba "de manera democrática, como tiene que ser un cuerpo colegiado, sin indilgar calificativos a nadie".

Decir las cosas como son no es falta de democracia, es aprender a deliberar. Usted hace las cosas de manera arbitraria, tiránica, está conduciendo muy mal el Consejo de la Judicatura. Solanda Goyes

¿Qué ha ocurrido?

Desde diciembre y en esta semana se ha desvinculado a personal del Consejo de la Judicatura. El martes anterior, Solanda Goyes dijo en el Pleno que hubo "arbitrariedad del actual Director General en la remoción de subdirectores nacionales porque debería valorarse qué tipo de trabajo hacen y lo que están haciendo es simplemente cambiar. Pidió formalmente poner en el orden del día la reforma de la resolución emitida por Wilman Terán, para abusar de los directores y subdirectores nacionales, que sin desconocer que son de libre remoción, tienen la memoria histórica de las instituciones.

"Wilman Terán, con su forma abusiva de trabajar, en una resolución le delegó al director general para que saque o ponga subdirectores nacionales a su antojo y no ha sido cambiada desde el 2023. Esa facultad de nombrar a gente que tiene competencia sobre temas del sistema judicial debe ser recuperada por el pleno de la Judicatura y le pido que ese proyecto que tiene informe desde hace mucho tiempo sea puesto en el orden del día, para corregir los abusos que está cometiendo el actual director".

