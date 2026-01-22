Expreso
  Actualidad

Luis Fernando Molina, asambleísta
El legislador Luis Fernando Molina impulsa el juicio político contra vocales del CPCCS.cortesía

Juicio al CPCCS: proponente dice que hay nuevo reparo y espera decisión del CAL

El correísta Luis Fernando Molina señaló que ya hay informe de la Unidad de Técnica Legislativa. ¿Cuál es el inconveniente?

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) tiene previsto reunirse el viernes 23 de enero de 2026. Así lo informó el asambleísta del correísmo Luis Fernando Molina, quien impulsa un juicio político en contra de seis de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Este 22 de enero de 2026, Molina aseguró que la Unidad de Técnica Legislativa ya remitió el informe sobre su solicitud de enjuiciamiento político. Alertó que el documento señala un supuesto incumplimiento del requisito de la firma del proponente

“Qué tendría ahora como sorpresa ese informe? Resulta que sí se cumple con los requisitos pero se estaría estableciendo que no se ha cumplido con la firma del proponente. Es falso”, señaló.

Molina insistió en que el informe de la Unidad de Técnica Legislativa no es vinculante. “Debería aprobar la solicitud del juicio político. No hablamos solo de lo que diga la Ley de Función Legislativa. Existen sentencias de Corte Constitucional -del juicio a Guillermo Lasso- que establecen que no puede inadmitirse un juicio político por la mera omisión de solemnidades”, indicó.

Segundo intento para dar paso a la solicitud

El pronunciamiento del CAL se dará luego de que la primera solicitud presentada por Molina no prosperara. Según el informe de la Unidad de Técnica Legislativa, en esa ocasión se determinó que la propuesta no cumplía con los requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

El principal reparo estuvo relacionado con las firmas de respaldo. De las 42 presentadas, 16 registraban inconsistencias vinculadas con la integridad de la firma electrónica. Frente a esto, el correísmo argumentó que las firmas eran las mismas utilizadas en la solicitud de juicio político contra Mario Godoy, presidente de la Judicatura, proceso al que sí dio paso el CAL.

Con ese antecedente, Molina insistió en su pedido y el CAL resolvió remitir nuevamente la solicitud a la Unidad de Técnica Legislativa para la elaboración de un nuevo informe.

SESION CAL DOMINGO 11 ENERO 2026
La sesión del Consejo de Administración Legislativa (CAL) se prevé para el viernes 23 de enero de 2026.ANGELO CHAMBA/EXPRESO

Anuncio de acciones constitucionales

Molina sostuvo que no existe ningún motivo para rechazar la solicitud. Aun así, en caso de que el CAL decida archivarla, no descartó acudir a la Corte Constitucional. Aclaró que ese paso se evaluará luego de agotar la posibilidad de presentar una nueva solicitud de juicio político.

“No descarto el presentar acciones constitucionales contra el CAL. Hay sentencias de la Corte y podría configurarse un incumplimiento de las mismas e, incluso, se pueden plantear medidas cautelares o acciones de protección”, señaló el legislador del correísmo.

