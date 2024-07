Paola Pabón: “El papel de Correa en la política ecuatoriana es gravitante”

Paola Pabón lleva cuatro elecciones ganadas: dos como asambleísta y está en su segundo período en la Prefectura de Pichincha. Ha sido ministra de la Política. Pasó 72 días en la cárcel, procesada por el caso Rebelión. En su movimiento destacan su carisma y capacidad para congregar.

- En el 2020, usted decía: “Nuestro candidato es Rafael Correa, no importa cómo se arme la papeleta”. ¿Cómo aplica eso ahora?

El Ecuador de hoy es distinto. Esta crisis multidimensional, económica, social y de seguridad, nos obliga a quienes estamos gobernando, en las parroquias, municipios y provincias, a asumir estos nuevos retos, empatizando con el dolor. Debemos poner toda la capacidad para que este país tenga futuro y el cambio llegue.

- El expresidente Rafael Correa está lejos. ¿Sigue siendo quien define en la RC?

Sin duda, pese a estos siete años duros, el papel de Rafael Correa en la política ecuatoriana es gravitante. También como presidente de nuestro movimiento. Pero estamos impulsando procesos democráticos, hemos renovado las estructuras. Es una experiencia distinta a procesos que se venían llevando, y bajo esa lógica se han hecho públicos cuatro nombres, con capacidad de enfrentar el momento del país y plantear una propuesta de futuro.

- ¿Cómo será la selección?

Son varios instrumentos, estamos haciendo estudios cuantitativos y cualitativos, distintas simulaciones, tomando el pulso de la militancia, oyendo a nuestra organización y también a otros sectores que están por fuera. Eso es clave para esta elección. El reto es cómo ampliamos y cómo generamos unidad en otros sectores.

- ¿El binomio será un aliado?

Hay que mirar la unidad y alianzas más allá de las papeletas. Pero no solo estamos eligiendo un binomio, sino asambleístas nacionales y provinciales. Hay que tener capacidad de desprendimiento para mirar todo en conjunto. Las alianzas deben estar en todos los sectores. A las bases en las provincias siempre les digo que es más fácil construir desde abajo hacia arriba.

- ¿Qué tanto van a ceder?

Tener este desprendimiento implica renunciamientos a ciertos espacios. El país nos lo demanda, para tener estructuras más amplias, para que en esta ocasión tengamos un triunfo. Implica hacer varios análisis y ejercicios, pero con mucha inteligencia emocional y renunciamiento para que la unidad pueda ser una realidad.

- ¿La traición de Moreno pesará en estas definiciones?

Una traición colectiva como la que vivió el país, con el gobierno de Moreno, deja secuelas. Pero en este momento tan duro, al hablar de renunciamientos e inteligencia emocional, pienso en sanar esos dolores. La patria demanda un compromiso. No podemos poner en riesgo la conducción del país, es el momento del cambio, son siete años de un modelo neoliberal a la vena y los empobrecidos lo han pagado.

- La izquierda no los ve en su unidad. ¿Qué les queda?

Hay que pensar las alianzas más allá de los partidos. Hay un sector empresarial que lo pasa mal y demanda una acción responsable para recuperar la economía. No lo dicen abiertamente, pero en la Cumbre de Inversiones, en Cuenca, hablamos con empresarios vinculados a la infraestructura vial e hidroeléctrica. En algunas comunidades no hay Estado; existen colectivos con resistencia a los partidos; las universidades han sentido el austerisismo. Se requiere un cambio. No es una unidad para gobernar un país, hacemos un llamado para el cambio del país.

- Usted es una feminista, impulsa sus centros Warmi. ¿Cómo cuestionar al patriarcado en su organización?

Creo en la fuerza de las mujeres. Analistas políticos dicen que las condiciones de inseguridad hacen que los liderazgos masculinos sean más demandados, pero las mujeres manejamos mejor las crisis. Es un tiempo de mujeres, necesitamos que esta crisis sea abordada con renunciamiento. Los egos y liderazgos masculinos tienden a la confrontación; nosotras, al trabajo en conjunto.

No es fácil ser mujer en ningún espacio. Se debe seguir irrumpiendo con convicción ante la brutalidad del machismo. Paola Pabón, prefecta de Pichincha

Es la prefecta de Pichincha y la presidenta del Consorcio de Gobiernos Autónomos. Desde los 18 años empezó en política formalmente con la ID y en 2006 pasó a las filas del correísmo. Tiene 46 años, es una de las líderes de la RC. Rafael Correa mencionó su nombre entre cuatro precandidatos a la Presidencia.

Pabón es una de las voces más reconocidas de la Revolución Ciudadana, habló sobre su necesidad de ampliar la base con la que cuentan, para triunfar en las presidenciales. Cree que también hay empresarios que la están pasando mal, además de la academia y ciertas comunidades donde no hay Estado. Afirma que están dispuestos a renunciar a espacios.

