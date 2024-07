La acupuntura: una técnica milenaria que trasciende en Quito

Cuando Arturo Arcos, de 75 años, cuenta que en la segunda de 15 sesiones de acupuntura, volvió a escuchar el piar de un pájaro con su oído izquierdo, se emociona y sonríe. Si no hubiera pasado por las agujas -dice- no habría podido entablar esta charla. Un día de junio no sentía la oreja, “era como tocar una cara ajena”, describe. Tampoco le dolieron los pinchazos.

La lucha de Arturo contra la Hipoacusia

No oía nada. En el Club de Leones le hicieron una audiometría y le anticiparon que con rehabilitación recuperaría un 30 % de ese oído, por la hipoacusia que detectaron; y debía comprarse unos audífonos.

Se hallaba desesperado, no escuchaba los pitos y el ruido del tráfico en las calles del sur de Quito, en donde vive. Se cayó. Una vecina le recomendó ir al Centro Médico de Pichincha Humana, de la Prefectura. Sin mayor información llegó con el acupunturista y neurocirujano Bruce Chunsik Im, de Corea.

A la cuarta sesión ya oyó el timbre de su celular. “Sentí una alegría tan grande. Me recuperé, pensé que por la edad me quedaría así”, comenta este jubilado, que laboró en un banco y que hace un par de años empezó a hacer trabajos en metalmecánica. No se ha hecho una nueva audiometría por falta de dinero.

En la antesala, sentados en sillas, esperan hombres y mujeres, desde los 32 hasta más de 75 años, el lunes. Una pareja se traslada al menos tres veces a la semana desde Esmeraldas y una joven, cada dos días, va y viene desde Santo Domingo de los Tsáchilas; hasta hace unos días lo hacía a diario.

María Eugenia Brito es la asistente del doctor. Se encarga de que los pacientes ingresen y se ubiquen en las camillas. Hay una zona para hombres, y otra, para mujeres. Al final les repite recomendaciones del tipo:

“No se olvide de que el frío es el enemigo de la parálisis. Por favor, no chicles, en estos días. En la noche use el parche en su ojito para que descanse”.

Un paciente, de más de 40 años, le pregunta: “¿Puedo trabajar con pasamontañas? Soy vendedor ambulante y necesito salir a la calle”. María Eugenia le pide cuidarse mucho en estos días y consultarle al doctor Bruce, en la próxima cita.

Bruce Chunsik Im es acupunturista y neurocirujano; su asistente recibe primero al paciente y le pregunta síntomas y de ser el caso pide historias clínicas. Angelo Chamba

La experiencia de Jorge Escobar

Sobre una camilla, en cubículo, está Jorge Escobar. “Los pinchazos no duelen”, comenta al darse cuenta de que lo miro, por un espacio que deja la cortina. El médico saca del bolsillo del mandil las agujas desechables y coloca 10 en el entrecejo, la cabeza, arriba del labio, entre el dedo pulgar y el anular...

“Ya conozco al doctor. La primera vez vine por una inflamación en el nervio ciático (parte baja de la espalda), tengo dos hernias discales y con 40 sesiones de acupuntura evité una operación”, relata y también que había pasado por traumatólogos, quiroprácticos y fisioterapeutas, sin resultados.

Por la efectividad del tratamiento, Jorge, de 58 años, volvió, cuando hace ocho días un compañero de trabajo le hizo notar que su boca se había movido hacia el lado derecho.

“Enseguida vine; el doctor sabe dónde están los nervios. Pero hay que poner de nuestra parte y cumplir con las sesiones”, apunta este servidor público, quien admite que indagó cuánto cuesta cada sesión de acupuntura en la consulta privada: entre 35 y 50 dólares. En Pichincha Humana son 8 dólares.

La historia de Narcisa Albarracín

Narcisa Albarracín, de 54 años, vive en el barrio El Edén, muy cerca del hospital de Solca, en el norte. Hace un mes ayudaba con las decoraciones, en un cumpleaños, en Cumbayá. De pronto, la dueña de casa, una médica, la miró asustada.

¿Qué le pasa?, le preguntó. Narcisa no entendía. Su rostro se había movido hacia el lado derecho, no podía cerrar el ojo; la piel de su cara parecía una tela que se estiraba y quedaba corta; al intentar beber, hasta el agua caía de su boca.

A diario, desde minutos antes de las 07:00, llegan ciudadanos de toda la ciudad. Angelo Chamba

Era sábado y le recomendaron aplicarse unas inyecciones. El lunes ya estuvo, a las 07:00 en busca de ayuda, en el centro médico de las calles Antonio Ante y Juan Larrea, cerca de la Prefectura y del Mejía. El doctor Bruce le puso muchas agujas, cuando ella le contó los detalles de lo que le había ocurrido. Mientras más pronto se actúa es mejor, le explicó.

“Yo sufría. Pensaba que me quedaría así, con la cara tiesa. No podía creer que luego de la primera cita, mi cara estaría más flexible”, afirma llevándose las manos a las mejillas, como pidiendo no mirarla con incredulidad. “Me veo al espejo y parece que no me hubiera ocurrido nada”, acepta Narcisa. El médico coreano le dijo que sus nervios estaban inflamados.

Su esposo, Carlos Muñoz, y sus hijos de 34, 29 y 12, estaban muy preocupados. Pero al ver los resultados se fueron tranquilizando. Incluso Carlos la acompañó a una cita y decidió tomar turno para sesiones de acupuntura. Sufría de vértigo y ya se siente mejor. Sus cuñadas, que tenían migraña, también han probado con “las agujitas”, como ella les dice y siguen recomendándolas.

En el 2018, la Organización Mundial de la Salud publicó su Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE- 11). En algunos capítulos se habló ya de medicina tradicional y en técnicas como la acupuntura.

Regulación y oferta de servicios en Ecuador

En Ecuador sí se acepta la importancia de las medicinas alternativas y complementarias. Desde hace 10 años existe un reglamento, que regula el trabajo de especialistas, con el Acuerdo Ministerial 00005001.

En el 2016, a través del Acuerdo 00000037, se puso en vigencia la normativa para el ejercicio de terapias alternativas; medicina andina, naturopatía, taichí, etc.

La expansión de la acupuntura en Pichincha

La Prefectura oferta el servicio de acupuntura desde hace más de 10 años, en sus unidades de salud. Están disponibles en sus unidades en la Plaza de la República, en la matriz; en la Villa Flora, en el sur de Quito; en Tumbaco, en el valle; además en Carapungo, Rumiñahui y Calderón, en el norte.

Con los años, los testimonios a favor de la acupuntura corren de una zona a otra de Pichincha e incluso fuera de la provincia.

Paola Cevallos, de 32 años, viaja pasando un día, desde Santo Domingo de los Tsáchilas a Quito. Sale de su casa a las 04:30; a las 06:45 toma un bus de Alóag hasta El Trébol y de ahí otro, para avanzar hasta La Alameda. A las 08:00 a 08:30 llega a la cita. En el trabajo está a las 13:00. La gente no cree que tuvo parálisis facial, su ojo no se cerraba. En mes y medio se ha recuperado.

El médico surcoreano Bruce Chunsik Im tiene 45 años, entiende bien el español, pero no lo habla fluidamente, como el inglés, mandarín y hasta ruso. Lleva 10 de sus 45 años en Ecuador. En el país aún no se conoce sobre la medicina oriental, cree. Algunos pacientes cuentan que les recomendaron venirse a tratar con el médico chinito, que cura con agujas.

Lo que debes saber

Citas: Los pacientes son atendidos de 07:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:30, de lunes a viernes. Y de 07:00 a 12:00, los sábados.

Edades: Reciben a niños desde los 8 años, ya que los más pequeños por el temor a las agujas no permiten que se desarrolle el tratamiento.

Casos: Neuralgia, neuritis, migraña, trombosis cerebral, estrés, artritis, reumatismo, todo tipo de dolor crónico, inflamación en garganta y más tratan.

