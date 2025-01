La conexión Quito - los Chillos: 250 interesados en invertir

Si se concretan las ofertas de alrededor de 250 interesados en invertir y construir el proyecto denominado Solución Vial Bicentenario, en los últimos días de mayo de este 2025 se firmaría el contrato de adjudicación. Y después de cuatro meses más arrancaría la obra física de la megaobra, que conectará el Valle de los Chillos con Quito.

Eso sostiene Richard Tapia, gerente de Hidroequinoccio, la empresa pública de la Prefectura de Pichincha a cargo de la ejecución de obras de infraestructura. En entrevista con EXPRESO, el funcionario dio detalles del plan, con el que se busca construir un puente sobre el río Machángara y un túnel (bitubo), que atravesaría el Itchimbía para conectarse con el parque El Arbolito, en el centro-norte.

La propuesta fue diseñada hace tiempo. Solo en los estudios de factibilidad, una empresa española se tardó tres años.

¿Cómo está el proceso?

Pero en los últimos tres meses se ha apretado el acelerador para materializar el proyecto. En septiembre pasado se lanzó el concurso público. La Prefectura tiene el objetivo de firmar una alianza estratégica con un inversionista que coloque 250 millones de dólares para llevar a cabo la construcción, durante tres años.

Para recuperar su apuesta se beneficiará de la recaudación del peaje por 30 años. Calculan que al cumplirse 21 años empezarían a recibir ganancias. “Pichincha no perderá el control de la administración, para garantizar la operación y el mantenimiento”, dice Tapia.

¿Cuántos interesados hay en invertir?

Hasta fines de diciembre, el gerente cuenta que han registrado 250 interesados, el 95 % de ellos extranjeros: empresarios chilenos, mexicanos, estadounidenses, chinos, italianos, franceses, turcos y egipcios.

Con 10 de ellos han llegado a detalles muy profundos, en reuniones de varios días, en las que les han pedido precisiones sobre aspectos legales y técnicos.

Para la Prefectura de Pichincha, la Solución Vial Bicentenario es una megaobra que le hace falta a la ciudad. “El último gran proyecto de este tipo fue el de los túneles, en la avenida Occidental”, señala Tapia.

Una zona de alto tráfico

La autopista general Rumiñahui se construyó en los años setenta y se amplió hace treinta años, en 1994. Ha sido la principal conexión entre el centro-norte de Quito y el Valle de los Chillos. Según los datos de Hidroequinoccio, existe un tráfico promedio diario anual de 85 mil vehículos que pasan por el actual peaje de esa vía.

Es decir, en 24 horas pasan 85.000 carros. Sin embargo, la carga es más pesada entre las 06:00 y 09:00, cuando se registran más de 25 mil automotores; y en el resto del día, los demás.

La opinión de un vecino

Mario Chuquirima ha vivido 25 de sus 62 años en los Chillos. Es presidente de Sauces del Valle y dirigente de la zona de la autopista Rumiñahui. Hace más de ocho años integró un frente denominado Fuera Peaje Fuera. Buscaban que la Prefectura trabaje en obras en los accesos a las vías.

“Esta obra nos ayudaría muchísimo, pero no solo a los habitantes de Los Chillos, también a quienes trabajan o vienen los fines de semana de paseo. Además, a quienes van al sur de la ciudad”, comenta. También cree que ya hace falta una opción para conectarse con Quito, porque la autopista está muy congestionada, no solo en horas pico.

“El tiempo es vida. Y cada día dejamos por lo menos una hora y media de nuestras vidas en el trayecto de ida y regreso. Por lo que esta obra sin duda ayudará mucho a toda la ciudad, quedará como parte de la historia”, dice. Además, el dirigente manifiesta que espera que los habitantes, que pagan el peaje que permite mantener la obra y que soportarán las molestias de la construcción, puedan acceder a los empleos que se generen.

¿Por qué se han demorado tanto tiempo en poner en marcha esta solución vial? El gerente de Hidroequinoccio responde que por la falta de recursos económicos. La Prefectura, precisa, cuenta con un presupuesto anual de 60 millones de dólares, de los que 20 millones van para el gasto corriente. “El resto se invierte en los más de 5.000 km de la provincia”.

El punto de vista de Camicon

José Miranda Ávila, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon), opina que “será una obra que ahorrará muchísimo tiempo a quienes viven en el Valle de los Chillos”. Y anota que conoce que habrá una importante reducción de toneladas de gas carbónico: de 135 mil a 32 mil.

“Eso es bastantísimo. Ya no contaminarán tantos buses y carros porque no habrá el trancón que se produce en la autopista, ya que el recorrido que les toma 90 minutos será de siete a 10 minutos”. El representante gremial menciona que esperaban que se concrete la construcción del túnel Guayasamín, pero esta otra obra ayudaría a reactivar a su sector con la creación de trabajos y no solo de forma directa. “Le beneficia hasta a la señora que vende mote”.

Al respecto, Tapia, de la Prefectura, estima que serían unas 300 personas contratadas en la obra y otras 4.000 involucradas en provisión de materiales, alimentos y seguridad. Los empresarios extranjeros han presentado cartas de asociación provisional con pares ecuatorianos. “Eso dinamizará la economía, muchos tienen las máquinas paradas”. Eso sí, los interesados piden seguridad jurídica, permisos de construcción vigentes, así como colocar cámaras en el perímetro del proyecto y seguridad privada.

El detalle

Hay empresarios extranjeros que realizaron preguntas técnicas a la Prefectura de Pichincha La inversión se aproxima a los $ 250 millones, a 30 años.

Cronograma. El 23 de febrero deberán presentarse las ofertas, con dos sobres: uno técnico y otro de financiamiento.

Peaje. Ahora se recaudan $ 13 millones al año, creen que con correcciones podrían ser $ 26 millones. Dicen que “la obra se pagará sola”.

