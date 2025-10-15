Correísmo presenta denuncia sobre grupo Noboa y explosión en Bahía de Guayaquil

El jefe del bloque de RC irá a Fiscalía tras la revelación de un video en el que aparece un vehículo de Industrial Molinera

Juan González muestra video sobre vehículo vinculado a la explosión en la Bahía de Guayaquil.

El correísmo presentó una denuncia dirigida al Grupo Noboa. La mañana del 15 de octubre de 2025, el jefe de la bancada de Revolución Ciudadana, Juan González, anunció que acudirá a la Fiscalía con un caso relacionado con la explosión en la Bahía de Guayaquil, ocurrida en junio de 2025.

González mostró un video que registra la llegada de un vehículo de alta gama al sector donde supuestamente se encuentra el domicilio de un hombre procesado por la Fiscalía en la investigación de la explosión ocurrida la noche del 3 de junio de 2025.

En las imágenes se observa un vehículo Porsche en la calle donde estaría la casa del sospechoso. De él baja una mujer que, según González, debe ser identificada por la Fiscalía.

“El 3 de junio estalla una bomba en la Bahía. El implicado, dentro de los videos oficiales que tenemos, es detenido en su humilde domicilio en el sur de Guayaquil. Minutos después, al domicilio llega un Porsche. Baja una señora, ingresa y minutos después sale”, relató González.

El jefe del bloque correísta indicó que solicitó los videos a Segura EP del Municipio de Guayaquil para obtener información sobre el Porsche. “¿De quién es este Porsche? Es de Industrial Molinera, de la familia Noboa”.

En ese sentido, el correísmo formuló una teoría al respecto: “Nos preguntamos qué vínculo existe. Pedimos una respuesta porque son actos de terrorismo”, dijo. Además, el legislador recordó que el sospechoso quedó en libertad.

#AHORA | El jefe de la bancada correísta en la Asamblea, Juan González, denunció que un vehículo de Industrial Molinera, empresa del Grupo Noboa, llegó a la casa de Iván B., vinculado a la explosión ocurrida en La Bahía de Guayaquil en junio de 2025.

¿Cómo fue detenido Iván B.?

La Fiscalía inició la investigación tras los hechos del 3 de junio de 2025. En ese momento, la entidad informó que, según el parte de aprehensión, personal policial acudió al lugar y recabó los primeros indicios y evidencias. Además, recopiló videos de las cámaras de seguridad ciudadana de Segura EP y de algunos locales comerciales, además de tomar versiones de comerciantes y moradores del sector.

Se identificaron las placas y el color de un vehículo y una motocicleta en los que se movilizaron los presuntos autores del ataque. “En todos los allanamientos ejecutados en el sector de La Trinitaria, en el sur de Guayaquil, el conductor del automotor participante fue aprehendido. En su poder tenía las llaves del vehículo, una terminal móvil, documentos personales, entre otros indicios”, informó la Fiscalía.

El investigado fue trasladado a la Unidad Judicial Cuartel Modelo y puesto a órdenes de las autoridades judiciales. En la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, la fiscal del caso presentó como elementos de convicción: el parte informativo y de aprehensión, las versiones de los agentes aprehensores, los soportes de imágenes de cámaras de seguridad y la cadena de custodia ingresada en la Policía Judicial de esa jurisdicción.

El juez de turno aceptó los elementos de convicción presentados junto al pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva.

