Coche bomba en Guayaquil: Videos del momento de la explosión

Una persona falleció la noche del martes 14 de octubre durante el atentado terrorista en la avenida Joaquín Orrantia

Un carro bomba explotó en la avenida Joaquín Orrantia, en el norte de Guayaquil, la noche del martes 14 de octubre.

El poderoso estruendo se escuchó a varios kilómetros a la redonda. "¿Fue un trueno? ¿En esta época del año?", decía sorprendida Vanessa Ochoa, residente de Sauces 2, en el norte de Guayaquil, cerca de las 18:32 del martes 14 de octubre tras escuchar un fuerte sonido. Segundos después soltó: "¿y si fue una explosión?".

Enseguida revisó las redes sociales y comenzaron a llegar los primeros videos. Un vehículo cargado con explosivos estalló en la avenida Joaquín Orrantia, entre un centro comercial, un hotel, y una zona de oficinas, al menos a cuatro kilómetros de donde vive Ochoa. "Fue un sonido muy fuerte, se sintió una leve vibración", dijo la ciudadana.

(Te puede interesar: Aquiles Álvarez: "Guayaquil no merece esta política del terror")

Ya en la avenida Joaquín Orrantia, el panorama era caótico. Los restos del vehículo que explotó estaban esparcidos sobre la calzada, mientras la gente huía despavorida del sitio. El tránsito colapsó, mientras llegaban policías, bomberos, militares. A un costado, los ventanales de un edificio en forma de barril estaban destrozados, junto a varios automóviles que resultaron afectados.

Las autoridades confirmaron que se trató de un carro bomba que explotó en esa alta zona comercial del norte de Guayaquil. El acto, calificado como "terrorista", ha generado alarma entre los guayaquileños. Producto de la explosión falleció Wellington Benítez, un taxista que se encontraban cerca de la zona durante el ataque.

Estas calles están cerradas en Guayaquil tras explosión de coche bomba Leer más

Carro bomba en Guayaquil: Los videos que conmocionaron a la ciudad

En redes sociales, apenas minutos después de la explosión del carro bomba, comenzaron a circular videos del hecho. En uno de los clips, filmado desde el interior de un automóvil, se observa el momento en que estalla el vehículo, con las llamas y el humo expandiéndose en el aire.

RELACIONADAS Plaza atribuye el atentado en Guayaquil a grupos ligados a la minería ilegal

Minutos después del atentado, el sistema integrado de seguridad ECU911 mostró imágenes del vehículo en llamas en la avenida Joaquín Orrantia, mientras el tránsito seguía fluyendo en los carriles contiguos a esa transitada zona guayaquileña, antes de que la vía sea cerrada.

A través de las 📹 de #VideovigilanciaECU911 se monitoreó el vehículo involucrado en la explosión y el seguimiento del flujo vehicular en la Av. Juan Tanca Marengo y Joaquín Orrantía.#ECU911BrindaSeguridadIntegral pic.twitter.com/rp0E7MSYuP — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) October 15, 2025

Ciudadanos también divulgaron imágenes de oficinas cercanas al momento del ataque. La explosión sorprendió a la gente que cumplía con su jornada laboral a esa hora de la tarde. Algunos edificios contiguos presentaron vidrios rotos, así como afectaciones en sus fachadas.

🚨 Impactante lo ocurrido hoy en #Guayaquil



Un video revela la poderosa onda explosiva del #CocheBomba 💥 que detonó frente al #MallDelSol 🏬.



Video de @sbasantes92 pic.twitter.com/o37jvD7ev0 — Comunidad de La Aurora Daule (@ComunidLaAurora) October 15, 2025

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!