Pabel Muñoz reacciona por atentado en Guayaquil: “No podemos normalizar la muerte”

La explosión en el norte de Guayaquil dejó una persona fallecida

Pabel Muñoz, alcalde de Quito, se refirió al atentado con coche bomba en Guayaquil.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se pronunció en su cuenta de X sobre el atentado con coche bomba que sacudió Guayaquil la noche del 14 de octubre de 2025.

La explosión, ocurrida en la avenida Joaquín Orrantia, en el norte de la urbe, dejó un saldo de una persona fallecida, dos heridos graves y al menos 26 heridos leves, según el reporte oficial.

El hecho, calificado como acto terrorista por las autoridades, se registró en una zona de alto flujo vehicular y actividad comercial, lo que elevó la alarma ciudadana.

Además, un segundo vehículo cargado con explosivos fue encontrado a pocos metros del lugar. La Policía Nacional realizó una detonación controlada para evitar más víctimas.

El mensaje de Pabel Muñoz

Desde Quito, Muñoz expresó su consternación por los hechos y envió un mensaje de apoyo a la ciudad portuaria:

“Toda nuestra solidaridad con la querida ciudad de Guayaquil y con todas las familias que siguen sufriendo por la violencia y el terror. El Ecuador grita ¡BASTA! Este país no puede normalizar la muerte”, publicó en su red social.

El alcalde capitalino también hizo un llamado a la acción, destacando la necesidad de coordinación entre niveles de gobierno y una respuesta firme ante el crimen organizado:

“Hoy más que nunca se necesitan acciones concretas, diálogo, coordinación y decisiones firmes para devolverle paz y esperanza a nuestra gente.”

Finalmente, exigió que se haga justicia: “Que caiga todo el peso de la ley a los criminales responsables. Estamos con ustedes, hermanas y hermanos de Guayaquil”, concluyó.

La mañana de este 15 de octubre, las vías donde ocurrió el atentado permanecían cerradas al tránsito, mientras unidades especializadas continúan con las investigaciones.

