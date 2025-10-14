¿Concejales sin sueldo? La propuesta de Pabel Muñoz tras quedarse sin quórum

Solo 11 ediles permanecieron en la sesión de este 14 de octubre de 2025

Al inicio del debate estaban 16 concejales y solo 11 permanecieron hasta avanzada la sesión.

La sesión del Concejo Metropolitano de Quito terminó abruptamente este 14 de octubre de 2025. A mitad del debate sobre la eliminación del cobro de la tasa de basura en la planilla eléctrica, el pleno se quedó sin quórum. De los 16 ediles que iniciaron la jornada, solo 11 permanecían en la sala cuando el alcalde Pabel Muñoz pidió constatar asistencia.

“Vergonzoso. Los faltones del Concejo no deberían tener cara de hablar con la ciudadanía”, dijo visiblemente molesto. Luego lanzó una propuesta: que los concejales que no asistan a las sesiones no cobren sueldo.

“Así como vamos a tratar con urgencia la ordenanza sobre cómo se cobrará la tasa de recolección de basura, propongo una reforma sobre el tema de dietas: el concejal que no viene a las sesiones, que no reciba el sueldo que le pagan los quiteños y las quiteñas”, sentenció Muñoz.

Sesión interrumpida

El debate giraba en torno a la reciente decisión del Ministerio de Ambiente y Energía de retirar el cobro de la tasa de recolección de basura de la planilla de luz, un cambio que tomó por sorpresa a la administración.

Varios concejales criticaron la forma en la que se anunció la medida: sin notificación oficial y a pesar de que el contrato con la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) sigue vigente hasta diciembre.

Sin embargo, otros ediles como Michael Aulestia y Bernardo Abad argumentaron que esto no debería ser una sorpresa.

“Esa decisión se tomó hace años. La Secretaría de Ambiente, Emaseo y Emgirs debieron advertirlo. Es un error de esta y de anteriores administraciones”, dijo Abad, quien añadió que la medida del Gobierno ya es un hecho consumado y que se debe reaccionar con medidas concretas.

Justo en medio de su intervención, el alcalde pidió verificar el quórum. Faltaban cinco ediles. La sesión se suspendió.

“Hablan aquí, salen en medios de comunicación, son buenos para redes sociales y nunca están en los debates legislativos”, dijo el alcalde, molesto por la falta de compromiso en una sesión donde incluso se iba a tratar la regularización de barrios.

