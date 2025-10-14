Pabel Muñoz: “El Gobierno nos deja en visto, no hay diálogo”

Muñoz habló sobre la relación con el Gobierno Central y dijo que no hay diálogo

Pabel Muñoz mantiene todos los martes un encuentro con medios de comunicación.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se refirió este 14 de octubre de 2025 sobre la decisión del Gobierno de retirar el cobro de la tasa de recolección de basura en la planilla de luz y calificó la medida como “unilateral, súbita e inconsulta”.

Te invitamos a leer: ¿Cómo será cobrará la tasa de basura en Quito? Estas son las tres opciones

Según el burgomaestre, la medida adoptada por el Ministerio de Ambiente y Energía representa un "fuerte golpe" para las finanzas de los municipios del país.

Roban celulares de alta gama valorados en $ 50.000, en Quito Leer más

“Es una decisión súbita, inconsulta, que afecta directamente a los gobiernos locales”, señaló Muñoz en su habitual encuentro con los medios de comunicación.

Muñoz también habló sobre la relación con el Gobierno Central y señaló que hay una profunda falta de diálogo con los gobiernos municipales, especialmente con Quito.

“Es un Gobierno que no respalda a los municipios. Simplemente no nos contestan. En el caso de Quito, nos dejan en visto”, lamentó, citando varios ejemplos de solicitudes que llevan más de un año sin respuesta, entre ellas, la autorización para dotar de armamento no letal a los Agentes de Control Metropolitano y la extensión del Metro de Quito.

Inminente alza del pasaje

Además, criticó la forma en que el Ejecutivo ha delegado a los municipios la responsabilidad de gestionar el alza del pasaje, tras el retiro del subsidio al diésel. “Con el aumento del precio del diésel, se delega a los municipios esa tarea", dijo.

Muñoz fue enfático en señalar que no solo se trata de una escasa comunicación, sino de la total ausencia de un canal institucional entre el Gobierno y los municipios. “El canal de diálogo no es escaso, es nulo. No tenemos ningún espacio de coordinación”, subrayó.

RELACIONADAS Construcción en Guápulo sigue paralizada y sin respuestas claras sobre su futuro

También se refirió a la deuda que mantiene el Estado con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país. En el caso de Quito, hasta septiembre bordeó los 140 millones de dólares.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!