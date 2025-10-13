Roban celulares de alta gama valorados en $ 50.000, en Quito

El robo de los celulares ocurrió en la avenida Tomás de Berlanga, sector Jipijapa.

Un violento asalto a un local comercial de venta de celulares y artículos tecnológicos en el norte de Quito dejó como saldo cinco personas detenidas y un golpe frustrado que habría costado más de 50.000 dólares en pérdidas para el establecimiento.

El hecho se registró la mañana del 12 de octubre de 2025 en la avenida Tomás de Berlanga, sector Jipijapa, donde varios individuos ingresaron al local comercial y, tras intimidar a dos trabajadores, sustrajeron teléfonos celulares de alta gama y dinero en efectivo.

Según informó la Policía, una alerta ciudadana fue clave para una respuesta oportuna. Motorizados que patrullaban el sector llegaron al punto y lograron aprehender a cinco personas, entre ellos dos ciudadanos colombianos y tres ecuatorianos, quienes no registran antecedentes penales.

El botín y el arma

Durante la intervención, los agentes encontraron en poder de los sospechosos mochilas y bolsos donde ya habían guardado gran parte del botín: varios teléfonos celulares de alta gama, dinero en efectivo y un arma de fuego con munición sin percutir.

La estimación inicial del valor de los dispositivos sustraídos asciende a 50.000 dólares, según datos de la Policía.

Intentaron huir en otro vehículo

El operativo no terminó allí. La institución detalló que los uniformados identificaron un vehículo sospechoso que presuntamente fue utilizado por los implicados para movilizarse. El auto fue ubicado en el sector de Carapungo, en el norte de la capital.

En su interior iban dos sujetos, quienes al notar la presencia policial intentaron darse a la fuga, pero fueron interceptados y aprehendidos. Dentro del vehículo se encontraron documentos de identificación que vinculan a los tres detenidos del local comercial, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de una banda organizada.

La Policía también maneja información de que los delincuentes pretendían salir de la provincia con la mercadería robada.

El coronel Patricio Chávez, jefe del distrito Eugenio Espejo, informó que se están intensificando los operativos anti-delincuenciales especialmente en zonas comerciales, bancarias y de alta afluencia. “Gracias a la colaboración ciudadana se logró evitar un perjuicio económico considerable. Es fundamental seguir trabajando en conjunto para frenar este tipo de delitos”, señaló.

Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales y se espera que en las próximas horas se determine su situación legal.

