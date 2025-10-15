Capturan a presunto sacapintas en La Mariscal y recuperan $ 15.000

En poder del detenido se encontró un arma de fuego y se recuperó los $ 15.000 que robó

En otro operativo se aprehendió a un hombre por tenencia de arma de fuego.

Un ciudadano extranjero fue aprehendido por la Policía Nacional el 14 de octubre de 2025 en el sector de La Mariscal, luego de presuntamente asaltar a una persona que había retirado dinero de una entidad bancaria. El hecho se registró bajo la modalidad conocida como “sacapintas”.

Durante la operación, los uniformados encontraron en poder del detenido un arma de fuego y lograron recuperar los $ 15.000 en efectivo que fueron sustraídos minutos antes.

La Policía reiteró la importancia de utilizar el servicio gratuito de traslado de valores, disponible para evitar este tipo de delitos dirigidos a personas que realizan retiros en efectivo de altas sumas de dinero.

Operativos contra el microtráfico

Este no fue el único operativo realizado por las autoridades en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). En otra acción policial, cuatro personas fueron aprehendidas por el delito de microtráfico, entre ellas un ciudadano extranjero.

Asimismo, en diferentes sectores de la ciudad, se detuvo a cinco ciudadanos más por delitos relacionados con microtráfico y tenencia ilegal de armas de fuego.

Entre los aprehendidos figuran una mujer y un hombre con antecedentes penales.

La Policía Nacional aseguró que continuará ejecutando operativos para combatir la delincuencia e hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con las denuncias y alertas oportunas.

Otros 37 detenidos en Quito

La institución también informó que entre el 29 de septiembre y el 12 de octubre de 2025, a través de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, llevó a cabo 23 operaciones contra el tráfico de drogas en Quito.

Durante estos operativos, los agentes realizaron varios allanamientos que permitieron la aprehensión de 37 personas, de las cuales nueve registran antecedentes penales por delitos como tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, robo y estafa.

Como resultado de las intervenciones, se incautaron 16 kilos con 102 gramos de estupefacientes, entre cocaína y marihuana, así como un arma de fuego, 30 teléfonos celulares, balanzas digitales y dinero en efectivo.

FUERTES CONTRA LA DELINCUENCIA



En el sector de La Mariscal, aprehendimos a un ciudadano extranjero, sospechoso de asalto y robo bajo la modalidad de sacapintas, además recuperamos los 15.000 en efectivo.

En su poder se encontró un arma de fuego.#ServirYProtegerConFirmeza

